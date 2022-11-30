世界盃2022｜美國對伊朗純粹足球的90分鐘　賽後溫情時刻惺惺相惜

美國在世界盃B組最後一場分組賽，以1：0擊敗伊朗，踢對手出局，獲得次名晉級16強。美國對伊朗，總牽涉不少政治議題，賽前記者會的風波已可見一斑。

不過，在球場上的90分鐘，沒有火藥味，看不到政治，只有純粹的足球。賽後，伊朗球員失望痛哭，美國球員也向對手送上安慰。美國射手添莫菲韋亞說：「我想將愛與和平散播出去。」



美國慶祝晉級，伊朗球員就很失望。（Getty Images）

比賽完結，美國獲勝，可以晉級，伊朗落敗，無奈出局。美國喜，球員慶祝，伊朗悲，球員失望，有的相當激動，難忍淚水。見到伊朗球員的沮喪，美國球員都收起慶祝的笑臉，去安慰伊朗的球員。

添莫菲韋亞說：「我認為美國及伊朗之間有太多政治的問題，我只想展現大家都是普通人，我們互相敬愛。我想將愛與和平散播出去，讓他們見到儘管我們來自不同的背景，在不同的環境成長，但他仍像我的家人，他就像我的兄弟。我對他的愛就像我愛那些跟我一起成長的傢伙。」

艾沙杜拿希賽後很激動。（Getty Images）

美國球員安慰艾沙杜拿希。（Getty Images）

伊朗中場艾沙杜拿希是其中一名最激動的球員，他賽後坐在草地上，美國的沙真特、耶迪連、添莫菲韋亞及班頓艾朗臣等先後走到他的身邊，向他送上安慰。

美國球員妻慰伊朗球員。（Getty Images）

班頓艾朗臣亦說：「我感到他的激動，真的很難受的。我覺得他已經踢出一場很好的比賽，伊朗今屆的表現亦很好。見到一個球員這樣，總是很難過。你想做的只有去安慰他們。這是正常人會做的事。」

添莫菲韋亞之後在社交網的限時動態放上伊朗隊的合照，並寫道：「一直認為，這不只是足球，我想向這支優秀的球隊送上我的愛。他們表現出驕傲，還有他們對自己國家及人民的愛。我非常尊重他們，很榮幸跟這支偉大的球隊同場作賽。」

添莫菲韋亞賽後在社交網站撰文。（Instagram）

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