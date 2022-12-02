世界盃2022｜德國苦戰哥斯達黎加取勝　得失球不如西班牙出局

德國在世界盃分組賽出局！

德國在E組最後一輪以4：2擊敗哥斯達黎加，但不足以出線，他們與不敵日本的西班牙同得4分，但得失球較差，只能排小組第3名，連續兩屆世界盃無緣淘汰賽。輸波的哥斯達黎加以3分排E組包尾。



【04：57】全場完，德國贏哥斯達黎加4：2，但不足以出線，兩隊一起出局。

【04：47】91分鐘，富克洛入波，德國領先到4：2，但對出線形勢沒有大影響。

【04：41】85分鐘，基拿比右路傳中，遠柱的夏維斯入楔射入，德國領先3：2。如果以目前紀錄完場，日本以6分首名晉級，西班牙及德國同得4分，西班牙得失球為+6而德國為0，西班牙以較佳得失球得次名。

夏維斯梅開二度，德國領先3：2。（Getty Images）

【04：33】76分鐘，德國左路傳中，中路的富克洛近門一射，基羅拿華斯「神救」，救出這記必入波！兩隊仍然踢成2：2。戰情開放，兩隊對攻，非常緊湊精彩！

【04：29】73分鐘，德國禁區內組織，兩位後備兵合作，富克洛助攻夏維斯射入，德國追成2：2。如果以目前比數完場，日本以6分首名晉級，西班牙與哥斯達黎加同得4分，西班牙的得失球為+6而哥斯達黎加為-6，所以西班牙以較佳得失球取得次名，至於德國就以2分包尾。

夏維斯為德國追成2：2。（Getty Images）

【04：28】70分鐘，祖爾甘保左路罰球斬入禁區，簡度華斯頓遠柱頂入中路，門前一片混亂，祖安柏保路華加斯攻入，哥斯達黎加以2：1領先德國。若果維持目前比數，日本及哥斯達黎加以6分攜手晉級，西班牙及德國出局。

祖安柏保路華加斯入球後與隊友慶祝。（Getty Images）

【04：23】67分鐘，穆斯亞拿右腳遠程炮，中柱彈出。

【04：18】61分鐘，穆斯亞拿射門，中內柱彈出。

【04：16】58分鐘，哥斯達黎加的簡度華斯頓在後場搶到波，殺上前場，與基舒富拿及祖爾甘保衝向德國防線。祖爾甘保送直線予基舒富拿入禁區傳中，簡度華斯頓頭槌一頂，被紐亞撲出，耶仙迪積達趕到補中入網，哥斯達黎加追成1：1。如果以目前比數完場，日本以6分首名晉級，西班牙與哥斯達黎加同得4分，西班牙的得失球為+6而哥斯達黎加為-6，所以西班牙以較佳得失球取得次名，至於德國就以2分包尾。

+ 7

【04：09】同組另一場，日本以2：1領先西班牙，形勢再次大變。如果維持目前比數，日本以6分首名出線，西班牙及德國同得4分，西班牙得失球+6而德國為0，西班牙以較佳得失球得次名出線。

【04：05】同組另一場，日本追成1：1，形勢大變。如果維持目前比數，西班牙以5分首名晉級，而日本及德國同得4分，兩隊得失球同為0，得球同為3球，日本首輪贏德國2：1，對賽成績較佳，日本以次名晉級。

【04：02】下半場展開。

【03：46】半場完結，德國靠基拿比的頭槌領先1：0。德國在上半場佔7成控球，德國11次攻門4次中目標，哥斯達黎加只有1次中目標埋門，就是基舒富拿那次。

【03：43】42分鐘，哥斯達黎加一次長傳斬上去，引起德國防線失誤，大衛拉林及魯迪格未能截到解圍，走漏了基舒富拿，後者在禁區接應一射，被紐亞撲出底線。

紐亞撲出基舒富拿的射門。（Getty Images）

【03：40】40分鐘，基拿比在禁區盤扭，找到空間起右腳但斜出。

【03：35】35分鐘，甘美治遠射，勁度十足，基羅拿華斯打算雙手抱住但甩手，幸好他在德國球員趕到前接回皮球。

雖然基羅拿華斯甩手，但簡度華斯頓頂住哥列斯卡，讓他有時間再接實皮球。（Getty Images）

【03：15】14分鐘，德國從右路45度角傳中，遠柱的哥列斯卡頭槌一頂，被基羅拿華斯撲出。

基羅拿華斯救出哥斯列卡的頭槌。（Getty Images）

【03：12】同時間另一場比賽，西班牙領先日本1：0，若以目前比數完場，西班牙以7分首名晉級，德國以4分次名出線。

【03：11】10分鐘，德國簡單組織，穆斯亞拿傳予左閘大衛拉林落底傳中，基拿比入楔，無人看管，頭槌頂往遠柱入網，領先1：0。基拿比攻入他在世界盃的首個入球，這是他第21個國際賽入球。

這是基拿比首個國際賽頭槌入球。這是自從曉姆斯在2014年對法國的入球後，德國再有球員在世界盃用頭槌建功。

+ 1

【03：08】8分鐘，穆斯亞拿盡顯技術，以一人之力在哥斯達黎加禁區翻江倒海，「舞龍咁舞」，視多名防守球員如無物，由左邊扭到右邊，但無功而還，未能找到起腳機會。

穆斯亞拿「好扭得」！（Getty Images）

【03：03】2分鐘，德國的穆斯亞拿射門，被基羅拿華斯救出

【03：00】比賽展開。

今場是紐亞19次在世界盃上陣，成為世界盃史上上陣次數最多的門將。

「哥德戰」由全女班裁判執法。（Getty Images）

今場由「全女班」球證團隊負責執法，當中最著名的一位——法國球證帕柏（Stephanie Frappart）將擔任主球證，成為世界盃史上首位女性主球證。

世界盃｜全女班球證團隊執法德國對哥斯達黎加 法國球證再創歷史

法國球證帕柏（右）。（Getty Images）

哥斯達黎加正選排陣：

門將：1基羅拿華斯

後衛：6奧斯卡杜亞迪、19簡度華斯頓、3祖安柏保路華加斯

中場：4基舒富拿、5施素波格斯、17耶仙迪積達、8白賴仁奧維度

前鋒：20班頓阿古利拿、11祖漢雲尼加斯、12祖爾甘保



有德國球迷帶同奧斯爾的海報入場。（Getty Images）

德國正選排陣：

門將：1紐亞

後衛：6甘美治、15歷卡斯蘇尼、2魯迪格、3大衛拉林

防中：21根度簡、8哥列斯卡

攻中：10基拿比、14穆斯亞拿、19利萊辛尼

前鋒：13湯馬士梅拿



E組出線形勢複雜，就連一勝一和的西班牙，也有出局的可能，日本、德國和哥斯達黎加，要晉級也不是絕望。即按以下文章，了解F組出線形勢：

世界盃｜日本和德國怎樣才能出線？E組所有出線可能性一覽

E組出線可能。（01美術製圖）

必須一提的是，德國對哥斯達黎加一仗，6名女球證負責不同崗位，以「全女班」創下歷史。執法團隊中，最著名的是法國球證帕柏（Stephanie Frappart）她將成為世界盃史上首個女性主球證。

世界盃｜全女班球證團隊執法德國對哥斯達黎加 法國球證再創歷史

【德國近況】

德國還能有什麼近況？今仗為了一席16強，就是要拚盡全力！針將穆斯亞拿被譽為「新美斯」，他能否帶領德國脫險境？但此時此刻，球隊最懷念的，相信是一名能頂擅射的「轟炸機」中鋒。

「新美斯」穆斯亞拿。（Getty Images）

德國之前兩場表現：

【哥斯達黎加近況】

哥斯達黎加從首戰慘吞西班牙7蛋後「反底」，第二仗以1：0小勝日本，力保晉級希望，也令E組出線形勢變得複雜。

憑基舒富拿（中）的入球，哥斯達黎加上仗擊敗日本全取3分。（Getty Images）

哥斯達黎加之前兩場表現：

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