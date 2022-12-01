世界盃2022｜基沙文壓哨建功變越位　突尼西亞守衛解圍竟成關鍵

穩奪晉級資格的法國，世界盃D組最後一輪鬥突尼西亞，基沙文補時階段建功一度追平，但VAR推翻入球，認為基沙文在開出罰球時早已越位。縱然入球與否，也沒有影響法國的晉級資格，但VAR這決定再度惹來爭議。



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賽前篤定出線的法國，今仗對突尼西亞收起麥巴比、基沙文及基奧特等主力，以一眾副選應戰。法國穩奪出線權，大打風流波，即使被對方控制形勢也沒有所謂。換邊後，突尼西亞的靈魂人物卡斯里建功，落後法國一球才換上主力，麥巴比及基沙文入替，嘗試收復失地。

戰至補時階段，曹亞文尼傳中，突尼西亞守將頭槌頂出不遠，皮球剛好落在基沙文面前，他隨即起腳將皮破射進網內，法國追成1：1平手。

法國一球不敵突尼西亞照出線 基沙文補時建功變詐糊

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基沙文補時建功，慶祝時更扮企鵝，可惜依然是空歡喜一場。（Getty Images）

這個攻勢似乎沒有犯規，但VAR正正在此刻介入，他們指基沙文有越位之嫌。的確，當曹亞文尼傳中時，基沙文明顯在越位位置，但他沒有接應的意圖，加上突尼西亞後衛蒙達沙泰爾比曾經觸球，理應基沙文早前的站位不再構成越位。不過，VAR仍然斟酌基沙文早前的越位位置，最終在球證翻看重播後，決定推翻入球。

基沙文賽後對「食詐糊」難掩失望，「當隊友傳中時，我的確在越位位置，我在賽後告訴球證，我完全沒有接應的意圖，加上對方守將解圍失誤，我才把皮球射入網內。」

即使基沙文的入球被吹走，對法國的出線沒有影響，他們依然以D組首名晉級，但VAR的裁決令不少球迷大感不解。

基沙文賽後向球證訴說：「我無心攞波！」（Getty Images）

越位與否全因「蓄意觸球」

根據球例，是否越位取決於是否「蓄意玩球」（Deliberate Play）。若果防守球員無意地觸球或未能控制皮球落點的情況下，將不算是「蓄意玩球」，攻勢繼續，越位的球員依然是越位。

以基沙文這一球為例子，當時泰爾比頭槌解圍成為關鍵，若果球證認定他是「蓄意玩球」的話，基沙文的入球當然沒有問題。不過，泰爾比解圍稍失失平衡，未能控制皮球的落點，故球證認為泰爾比的頭槌不是「蓄意玩球」，換言之攻勢繼續，所以基沙文依然處於越位位置。

當然，是否「蓄意玩球」充滿灰色地帶，皆因有心與否，全都是由球證演繹，就如泰爾比的頭槌解圍，也難以判定他是否有心把皮球頂向該位置。

當曹亞文尼傳中時，基沙文的確是在越位位置。（Twitter截圖）

賽後法國足總就此入球被推翻，入紙向國際足協投訴，認為主球證及VAR過程中犯下技術失誤：「基沙文的入球在我們的角度被錯誤推翻，我們正去信投訴。此投訴必須在完場24小時內入紙申請。」

根據法國隊的版本，補時尾段主球證干格（Michael Conger）吹判入球有效，在吹完場雞前容許比賽重新開始。之後VAR才介入，要求干格到場邊屏幕檢視基沙文是否越位，之後干格推翻入球。根據國際足球協會理事會（IFAB）VAR條例1.10，如球賽已重新開始，VAR不能再介入，因此按球例球證不應再去檢視入球並將它推翻。

法國足總要求國際足協改判入球有效，讓戰果改寫成法國1：1賽和突尼西亞。法國以0：1負突尼西亞後，仍以6分、憑得失球差力壓澳洲，小組首名出線。即使戰果改寫成法國要求的1：1，對D組最終排名或出線隊伍並無改變，只是各隊分數上會有不同。