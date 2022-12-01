世界盃2022｜睇清C組七大關鍵時刻　阿根廷首名　波墨險鬥黃牌

世界盃C組最後一輪究竟發生什麼事？認住以下7個時刻，就能夠理解C組出線形勢的變化。



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賽前波蘭得4分排榜首，阿根廷及沙特阿拉伯同得3分，阿根廷排次席，至於墨西哥就以1分包尾。在分組賽最後一輪，阿根廷對波蘭，墨西哥對沙特阿拉伯，4隊皆有出線可能。

賽前C組4支隊伍均有出線希望，即按以下文章，了解C組最後一輪前的出線形勢：

世界盃｜阿根廷美斯C組出線可能性一覽 贏波即晉級但和波高風險

隨最後一輪比賽展開，兩場形勢互動，積分榜不斷變化。首個重要時刻是38分鐘。

美斯12碼「宴客」，仍然踢成0：0。（Getty Images）

時刻1（38分鐘）：美斯射失12碼

阿根廷0：0波蘭、墨西哥0：0沙特阿拉伯

【積分榜：波蘭（5分；得失球+2）、阿根廷（4分；得失球+1）、沙特阿拉伯（4分；得失球-1）、墨西哥（2分；得失球-2）】

在阿根廷對波蘭的一場，波蘭門將施捷斯尼在38分鐘犯規，手部打到美斯，球證判阿根廷獲得12碼，美斯操刀射失，仍維持0：0的紀錄。若根據當時的比數完場，波蘭會以5分首名晉級，阿根廷及沙特阿拉伯同得4分，阿根廷憑較佳得失球獲得次名資格。

阿歷斯麥亞里士打為阿根廷領先1：0。（Getty Images）

時刻2（46分鐘）：阿歷斯麥亞里士打為阿根廷領先1：0

阿根廷1：0波蘭、墨西哥0：0沙特阿拉伯

【積分榜：阿根廷（6分；得失球+2）、波蘭（4分；得失球+1）、沙特阿拉伯（4分；得失球-1）、墨西哥（2分；得失球-2）】

下半場一開波，阿根廷靠阿歷斯麥亞里士打建功，以1：0領先波蘭。若根據當時的比數完場，阿根廷會以6分首名晉級，波蘭與沙特阿拉伯同得4分，波蘭憑較佳得失球獲得次名資格。

亨利馬田在下半場為墨西哥開紀錄。（Getty Images）

時刻3（47分鐘）：亨利馬田為墨西哥領先1：0

阿根廷1：0波蘭、墨西哥1：0沙特阿拉伯

【積分榜：阿根廷（6分；得失球+2）、波蘭（4分；得失球+1）、墨西哥（4分；得失球-1）、沙特阿拉伯（3分；得失球-2）】

墨西哥同樣在下半場初段由亨利馬田開紀錄，以1：0領先沙特。若根據當時的比數完場，阿根廷會以6分首名晉級，波蘭與墨西哥同得4分，波蘭憑較佳得失球獲得次名資格。波蘭的得失球只領先墨西哥2球。

路爾斯查維斯為墨西哥拉開到2：0。（Getty Images）

時刻4（52分鐘）：路爾斯查維斯為墨西哥領先2：0

52分鐘–阿根廷1：0波蘭、墨西哥2：0沙特阿拉伯

【積分榜：阿根廷（6分；得失球+2）、波蘭（4分；得失球+1）、墨西哥（4分；得失球0）、沙特阿拉伯（3分；得失球-3）】

墨西哥靠路爾斯查維斯罰球建功，以2：0領先沙特。若根據當時的比數完場，阿根廷會以6分首名晉級，波蘭與墨西哥同得4分，波蘭憑較佳得失球獲得次名資格。波蘭的得失球只領先墨西哥1球。

祖利安艾華利斯為阿根廷領先2：0。（Getty Images）

時刻5（67分鐘）：祖利安艾華利斯為阿根廷領先2：0

阿根廷2：0波蘭、墨西哥2：0沙特阿拉伯

【積分榜：阿根廷（6分；得失球+3；得球5球）、波蘭（4分；得失球0；得球2球）、墨西哥（4分；得失球0；得球2球）、沙特阿拉伯（3分；得失球-3；得球2球）】

黃牌總數：墨西哥7面、波蘭4面

阿根廷由祖利安艾華利斯入波，領先波蘭2：0。若根據當時的比數完場，阿根廷會以6分首名晉級，波蘭與墨西哥同得4分，兩隊得失球同樣為0，兩隊的得球同樣為2球，兩隊的對賽成績是0：0，所以根據賽例，他們要鬥公平競技積分，簡單來說，愈少黃牌、紅牌的一隊晉級。當時墨西哥有7面黃牌，波蘭只有4面，所以晉級的會是波蘭。

故此，墨西哥不斷進攻沙特，希望拉開領先差距，增加得失球優勢，那就不用跟波蘭鬥黃牌數目。

了解更多：同分球隊排名如何計算？1分鐘內看懂分組賽出線條件

波蘭中場基祖華克鬥美斯。（Getty Images）

時刻6（78分鐘）：波蘭的基祖華克領黃牌

阿根廷2：0波蘭、墨西哥2：0沙特阿拉伯

【積分榜：阿根廷（6分；得失球+3）、波蘭（4分；得失球0）、墨西哥（4分；得失球0）、沙特阿拉伯（3分；得失球-3）】

黃牌總數：墨西哥7面、波蘭5面

兩場的比數沒有改變，但波蘭的基祖華克被罰黃牌，當時波蘭只比墨西哥少兩面黃牌。

艾達沙尼補時為沙特追近至1：2。（Getty Images）

時刻7（95分鐘）：艾達沙尼為沙特追近墨西哥至1：2

阿根廷2：0波蘭、墨西哥2：1沙特阿拉伯

【積分榜：阿根廷（6分；得失球+3）、波蘭（4分；得失球0）、墨西哥（4分；得失球-1）、沙特阿拉伯（3分；得失球-2）】

當時阿根廷對波蘭的比賽已經完場。如果墨西哥在補時贏到3：0，晉級的就會是墨西哥，波蘭亦「冇仇報」。不過，結果是沙特靠艾達沙尼破蛋，追近至1：2完場，鬥黃牌的情況不需要出現。

最終，阿根廷贏波蘭2：0，以6分首名晉級16強。波蘭雖然輸波，但仍有4分，得失球為0。墨西哥以2：1贏沙特後有4分，但得失球為-1，不如波蘭，所以波蘭取得小組次名，而墨西哥就排第3位，未能晉級。