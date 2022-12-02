世界盃2022｜西班牙安歷基最後的走線考慮　負日本或能避開巴西

世界盃E組最後一輪緊張刺激，日本再度熱血反勝勁旅，德國拚至最後力爭大勝，哥斯達黎加也一度攪局，但最玄妙之處莫過於西班牙教練安歷基對走線的取態。

尤其是踢到尾段，當德國先追平，復再度領先哥斯達黎加後，安歷基可以考慮博與不博，努力追和日本的話，16強就要對克羅地亞，8強或者對巴西。若維持不敵日本，16強的對手則是摩洛哥，8強可能遇上葡萄牙。最終，不知安歷基是有意還是無意，西班牙負於日本，屈居次名晉級，面對摩洛哥。



日本最後擊敗了西班牙。（Getty Images）

賽前西班牙有4分並有+7的得失球，是E組擁有最大優勢的球隊。分數及得失球的資本，令到西班牙在末輪有考慮走線的空間。唯一威脅到西班牙出線的是哥斯達黎加，只要哥斯達黎加不勝，西班牙的晉級資格就穩陣。

故此，當哥斯達黎加在70分鐘領先德國，西班牙按理需要去衝去拚，希望追和日本。不過，德國極速在73分鐘追平，再控制大局，並於85分鐘再度領先時，西班牙就有空間去輸波，去選擇首名或次名出線。

大家覺得安歷基的西班牙最後有沒有放軟手腳？（Getty Images）

那時候，擺在西班牙面前有兩個選擇：

選擇1：尾段全力爭取入球，希望追平日本，搶回小組首名。若果以小組首名入16強，他們就會在12月5日對克羅地亞，中間有3日時間休息；假如戰勝克羅地亞，他們在8強很可能遇上巴西。

選擇2：控制戰局，維持1：2不敵日本完場，以小組次名出線。若果以小組次名入16強，他們就會在12月6日對摩洛哥，中間有4日時間休息；假如戰勝摩洛哥，他們在8強可能遇上葡萄牙。

西班牙在上半場一度領先日本，但換邊後連失兩球。（Getty Images）

不知道安歷基最後有沒有作出選擇，但結果是日本贏了西班牙，而德國贏哥斯達黎4：2。日本以6分首名入16強，而西班牙就以龐大的得失球優勢壓住同得4分的德國，以次名入16強。

經過3日的最後一輪的分組賽，6場16強的對陣已經出爐。E組首名日本去了上半區，16強會鬥F組次名的上屆亞軍克羅地亞。日本及克羅地亞的勝方就會對G組首名及H組次名的勝方，其中G組首名很可能是巴西。換言之，若果日本入到8強，對手有機會是頂頭大熱巴西！假如日本入到4強，按牌面計，對手可能是荷蘭或阿根廷。

至於西班牙不敵日本後，以E組次名出線，就會進入下半區，他們的16強對手是F組首名的摩洛哥。若果西班牙淘汰到摩洛哥，8強就會對H組首名及G組次名的勝方，這支球隊很可能會是在H組提早晉級的葡萄牙。假如西班牙入到4強，按牌面計，對手可能是法國或英格蘭。

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【16強賽賽程，以下所有時間為香港時間】

12月3日（六）晚上11時：【16強1】荷蘭 對 美國

12月3日（六）深夜3時：【16強2】阿根廷 對 澳洲

12月4日（日）晚上11晚：【16強3】法國 對 波蘭

12月4日（日）深夜3時：【16強4】英格蘭 對 塞內加爾

12月5日（一）晚上11時：【16強5】日本 對 克羅地亞

12月5日（一）深夜3時：【16強6】G組首名 對 H組次名

12月6日（二）晚上11時：【16強7】摩洛哥 對 西班牙

12月6日（二）深夜3時：【16強8】H組首名 對 G組次名