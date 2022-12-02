世界盃2022｜日本西班牙出線形勢反轉再反轉　拆解E組瘋狂90分鐘

世界盃E組不負「死亡之組」的外號，最後一輪風起雲湧，日本、西班牙、德國及哥斯達黎加都有晉級希望，在90分鐘出線形勢反轉再反轉！由最初德國、西班牙攜手領先，到中段日本跟哥斯達黎加佔據首兩名，到最後塵埃落定，日本跟西班牙一起打入16強。究竟這90分鐘發生什麼事？這篇文章會清楚交代。



德國苦戰哥斯達黎加取勝 得失球不如西班牙出局

森保一神調動再現 日本半場反勝西班牙首名出線

日本最後首名出線，究竟E組最後一輪90分鐘發生了什麼事？（Getty Images）

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賽前積分榜：西班牙（4分；得失球+7）、日本（3分；得失球0）、哥斯達黎加（3分；得失球-6）、德國（1分；得失球-1）

賽前形勢：西班牙以4分排榜首，而且手握得失球優勢，形勢最好，日本及哥斯達黎加同得3分，至於德國就1分包尾，末輪非勝不可。在最後一輪，西班牙會對日本，德國就對哥斯達黎加。

+ 1

10分鐘：德國的基拿比入波領先1：0

當時比數：【西班牙0：0日本、德國1：0哥斯達黎加】

當時積分榜：西班牙（5分；得失球+7）、德國（4分；得失球0）、日本（4分；得失球0）、哥斯達黎加（3分；得失球-7）

當時形勢：若以當時比數完場，西班牙以5分首名晉級；德國及日本同得4分，兩隊得失球同為0，到比較得球，德國以3球力壓2球的日本，取得小組次名。

莫拉達小禁區輕鬆建功，西班牙領先日本1：0。（Getty Images）

11分鐘：西班牙的艾華路莫拉達入波領先1：0

當時比數：【西班牙1：0日本、德國1：0哥斯達黎加】

當時積分榜：西班牙（7分；得失球+8）、德國（4分；得失球0）、日本（3分；得失球-1）、哥斯達黎加（3分；得失球-7）

當時形勢：若以當時比數完場，西班牙以7分首名晉級，德國以4分次名出線，日本及哥斯達黎加同得3分出局。

堂安律再成後備奇兵，為日本扳平1：1。（Getty Images）

48分鐘：日本的堂安律入波追平1：1

當時比數：【西班牙1：1日本、德國1：0哥斯達黎加】

當時積分榜：西班牙（5分；得失球+7）、日本（4分；得失球0）、德國（4分；得失球0）、哥斯達黎加（3分；得失球-7）

當時形勢：若以當時比數完場，西班牙以5分首名晉級，日本及德國同得4分，兩隊得失球同為0而且兩隊的得球同為3，所以要鬥對賽成績；由於日本首輪以2：1反勝德國，日本對賽較佳，故以次名晉級。

三笘薰僅僅在出界前傳中，助田中碧為日本反超前2：1。（Getty Images）

51分鐘：日本的田中碧入波領先2：1

當時比數：【西班牙1：2日本、德國1：0哥斯達黎加】

當時積分榜：日本（6分；得失球+1）、西班牙（4分；得失球+6）、德國（4分；得失球0）、哥斯達黎加（3分；得失球-7）

當時形勢：若以當時比數完場，日本以6分首名晉級，西班牙及德國同得4分，西班牙得失球為+6而德國只有0，所以西班牙力壓德國以次名出線。

+ 7

58分鐘：哥斯達黎加的耶仙迪積達入波追平1：1

當時比數：【西班牙1：2日本、德國1：1哥斯達黎加】

當時積分榜：日本（6分；得失球+1）、西班牙（4分；得失球+6）、哥斯達黎加（4分；得失球-6）、德國（2分；得失球-1）

當時形勢：若以當時比數完場，日本以6分首名晉級，西班牙與哥斯達黎加同得4分，西班牙得失球為+6而哥斯達黎加為-6，所以西班牙力壓哥斯達黎加次名出線。

70分鐘：哥斯達黎加靠紐亞烏龍球領先2：1

當時比數：【西班牙1：2日本、德國1：2哥斯達黎加】

當時積分榜：日本（6分；得失球+1）、哥斯達黎加（6分；得失球-5）、西班牙（4分；得失球+6）、德國（1分；得失球-2）

當時形勢：日本及哥斯達黎加同得6分，攜手晉級，日本得失球較佳列首名。西班牙及德國一齊出局。

夏維斯為德國追成2：2。（Getty Images）

73分鐘：德國的夏維斯入波追平2：2

當時比數：【西班牙1：2日本、德國2：2哥斯達黎加】

當時積分榜：日本（6分；得失球+1）、西班牙（4分；得失球+6）、哥斯達黎加（4分；得失球-6）、德國（2分；得失球-1）

當時形勢：日本以6分首名晉級，西班牙與哥斯達黎加同得4分，西班牙得失球為+6而哥斯達黎加為-6，所以西班牙力壓哥斯達黎加次名出線。情況如同德國賽和哥斯達黎加1：1的時候。

夏維斯梅開二度，德國領先3：2。（Getty Images）

85分鐘：德國的夏維斯入波領先3：2

當時比數：【西班牙1：2日本、德國3：2哥斯達黎加】

當時積分榜：日本（6分；得失球+1）、西班牙（4分；得失球+6）、德國（4分；得失球0）、哥斯達黎加（3分；得失球-7）

當時形勢：日本以6分首名晉級，西班牙與德國同得4分，西班牙的得失球為+6而德國為0，所以西班牙以較佳得失球得次名晉級。

富克洛為德國鎖定贏4：2，但未能晉級。（Getty Images）

89分鐘：德國的富克洛入波領先4：2

最終比數：【西班牙1：2日本、德國4：2哥斯達黎加】

最終積分榜：日本（6分；得失球+1）、西班牙（4分；得失球+6）、德國（4分；得失球+1）、哥斯達黎加（3分；得失球-8）

最終形勢：日本以6分首名晉級，西班牙與德國同得4分，西班牙的得失球為+6而德國為+1，所以西班牙以較佳得失球得次名晉級。

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德國球迷失望了。（Getty Images）

日本最後以E組首名晉級16強。（Getty Images）

最後，日本以E組首名晉級，16強會對F組次名克羅地亞；西班牙以E組次名晉級，16強會對F組首名摩洛哥。