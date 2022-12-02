世界盃2022｜崖邊激發小宇宙　極險助攻三笘薰：落後在部署之內

日本領隊森保一又要接受大家道歉。面對另一支冠軍西班牙，以相似調動炮製反勝。

森保賽後受訪，形容勝利不止於半場上陣的球員，「上半場上陣的球員緊密連繫，才有下半場的勝利」。今戰真正的關鍵／奇蹟，應是三笘薰的「崖邊」助攻。



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日本半場落後西班牙一球，森保半場立即換入堂安律及三笘薰，前者先於48分鐘勁射扳平，後者51分鐘僅在出界前傳中，助田中碧入球反勝。反勝一球起點也是堂安律右路傳中，中央大漏後溜向底線，三笘薰伸盡左路勉強刮回中路。直播畫面多個角度所見，都似已出界，惟VAR審視近兩分鐘後判定未完全出界，入球有效。

三笘薰飛盡，球幾乎出界之際傳中，帶來反勝。（Getty Images）

三笘賽後坦言「好在隻腳生得長少少咋」，「當時希望球至少有1厘米在底線上就夠了。VAR確認那一刻我還在祈求要算數啊」。他亦表示半場落後一球是球隊「預算之內」：「賽事發展如我們所想，按照部署前進，半場0:1完全OK，準備好下半場決勝負。」

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堂安律（中）、三笘薰（右二）後備一出場，日本反勝。（Getty Images）

第一次意想不到，有曰「奇蹟」。8天兩次，如何解釋？森保的解釋似乎一如德國一仗，「捱前追後」：「能夠盡可能減少失球，我們就可以入球去追。上半場上的球員緊密連繫，才有下半場的勝利，大家連成一線帶來的勝利。」

三笘薰跑多一步傳中，田中碧跑多一步衝贏洛迪，帶來反勝。（Getty Images）

森保賽後讚賞球員有信心具備足夠韌力，發揮後勁，「上半場苦戰也好，比賽一如所料難踢也好，慶幸他們信自己可以，全隊上下一心戰鬥到最後。而且，不少球迷專誠到場打氣，加上日本球迷清晨仍然打氣，憑此氣勢助我們得勝。」

森保一（中）又要接受大型道歉。（Getty Images）

日本抽籤時跌入兩強之組，兩支前冠軍西班牙和德國之下，出線機會看淡，卻意外地首名出線16強。森保賽前揚言要「創造新風景」，突破歷屆成績而殺入8強，如今只差一步。他說：「位置來說，8強是新風景，但球員在世界大舞台奮戰，已經讓我看見新的風景，現在當然希望進入8強，甚至更遠。」