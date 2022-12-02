世界盃2022｜盧卡古榮升「失機王」　賽後怒轟後備席洩憤仍被譏笑

許勝不許敗的比利時，與克羅地亞的生死戰下半場，換入盧卡古後不乏攻勢，可惜「渣古」上身，未能將黃金機會轉化成入球，最終與克羅地亞互交白卷，以小組第三無緣晉級，這名比利時球星賽後不禁流下男兒淚。



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同時進行的摩洛哥對加拿大，摩軍上半場已領先兩球，換言之克羅地亞與比利時兩隊只能活一隊。比利時沒有退路，必須擊敗對手才有望延續世界盃旅程。換邊後，比利時隨即換入盧卡古增強攻力。

縱然比利時未能取得領先，但一直也力保不失，依然保持出線的希望，只要攻破克羅地亞就有機會。盧卡古入替後，比利時前線有一個明顯的目標人物。

半場入替的盧卡古即有攻門鏡頭。（Getty Images）

卡拉斯高接應迪布尼的傳送，近門起腳卻被對方擋出不遠，盧卡古隨即上前補中，皮球卻彈內柱出界。不久後，迪布尼左路落底傳中，克羅地亞門將利華高域判斷錯誤，皮球剛好落在盧卡古面前，他面對空門卻頂高。

比利時0：0賽和克羅地亞出局 盧卡古連失良機

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比利時一直存有希望，只要盧卡古把皮球放進網內，就可扭轉戰局，但似乎命運之神與盧卡古對着幹。比利時右路傳中，皮球省中盧卡古彈出界。完場前再有一次黃金機會，杜根夏薩特右路傳中，利華高域再有失誤，加上另一名守將解圍不果，盧卡古再一次面對空門，他卻心口撞撞向門將的方向，最後利華高域雙手接實。

盧卡古末段的黃金機會，將皮球撞回給對方門將。（Getty Images）

下半場入替的盧卡古，全場錄5腳射門，其中4次是黃金機會卻全失，隨即登上今屆世界盃的失機王榜首。

對盧卡古來說，根本不介意這些數據，他只緊張能否有進賬，因為入球可以助國家隊脫離困境，躋身16強，可惜直到完場一刻，他一直渴望的畫面沒有發生，盧卡古不禁自責地哭成淚人，更由助教亨利上前安慰。

盧卡古變成出局罪人，離場時憤怒地打向後備席洩憤，網民笑言這是盧卡古唯一「中目標」的東西。

盧卡古連番失機斷送比利時的晉級希望，他當然十分自責。（Getty Images）