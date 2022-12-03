世界盃2022｜日本入波前出咗底線未？FIFA發放底線鏡頭片段解話

世界盃E組日本對西班牙爭議性的一幕，究竟三笘薰傳中予田中碧射入2：1的入球前，皮球是否已經出了底線在先？國際足協在社交網站分享了當時底線攝影機拍到的片段，VAR裁判就是根據這段片決定皮球並未有完全出界。國際足協表示，其他角度鏡頭的片段會有誤導，而根據目前的證據顯示，皮球並未完全出底線。



國際足協在Twitter分享了相關的片段，讓全球的球迷一起清楚。國際足協表示：「在日本贏西班牙2：1的第二個入球中，VAR有檢查這一球有沒有事先出了場區。視像裁判利用底線鏡頭拍到的片段，去決定皮球是否有部分仍在底線的界上。

國際足協還表示：「其他的攝影機或者會提供誤導的影像，但根據目前的證據，皮球尚未整個出場區之外。」國際足協還分享了一段模擬片段，見到皮球的底部在白線以外，但仍有部分球面在白線之上。

不知國際足協這番解釋是否令球迷滿意？

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