日本勝西班牙的逆轉英雄堂安律　小巨人無懼一切只想為國家爭氣

日本於世界盃E組反勝西班牙，加上首仗同樣逆轉德國，監督森保一調動成為關鍵。分別奠勝的淺野拓磨跟田中碧，無疑是「藍武士」功臣，但沒有兩場大戰都攻入扳平一球的堂安律，又何來熱血劇本？



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日本半場逆轉西班牙首名晉級16強，24歲中場堂安律後備入替4分鐘就入波，幫「藍武士」追成平手；日本反超前一球也是由他右路傳中在先，輾轉造就田中碧撞入。

連同首戰對德國時的首個入球，堂安律可說是扭轉戰局、帶領「藍武士」出線的英雄。

堂安律是日本隊今屆世界盃的逆轉英雄。（Getty Images）

自小天賦過人 U15全日本三冠王

在日本兵庫縣尼崎市的堂安律，自小受哥哥影響愛上足球，小學時代得到老師鼓勵，加入足球學校西宮SS，升初中後已得到大阪飛腳、大阪櫻花、名古屋鯨魚等日職球隊邀請。

堂安律最終加入了大阪飛腳U15，更帶領球隊成為全日本三冠王，是史上首次有U15梯隊達到這個成就。結果他很快就獲提拔到一隊，並以16歲344天之齡上演亞冠地標戰，成為球會史上於亞冠最年輕的出場球員；7日後堂安律再創下新紀錄——於日職登場，成為大阪飛腳史上，在日職上陣的最年輕球員。

堂安律自少已展露出過人天賦。（Getty Images）

在代表隊層面，堂安律也一直是梯隊主力，U19亞洲盃冠軍兼MVP、2016亞洲年度最佳年青球員等都由他奪得。即使去到U20世界盃他也大放異彩——淘汰賽鬥意大利時「藍武士」兩球落後，他先接應傳中飛身剷入，再在禁區右側突破4名守衛包夾破門。連國際足協Twitter帳號當時也分享他的片段，形容他是「日本美斯」。

堂安律今季轉投弗賴堡。（IG@doanritsu）

德甲官方讚媲美沙基利

不過也許堂安律踢法更似前拜仁翼鋒梳頓沙基利（Xherdan Shaqiri），堂安先後效力過荷甲格羅寧根、燕豪芬、德甲比勒費爾德；今年加盟弗賴堡，都有穩定演出。德甲官方這樣介紹他：「他跟沙基利身材雖矮小，但正因為重心低，成為了嚇人的盤球手（formidable dribblers）。他倆都無懼挑戰任何人，同樣擁有像懂魔術一樣的左腳，可以助攻，也可以入波。」

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堂安律的左腳威力不容忽視。（Getty Images）

東京奧運含恨 今兌現昔日承諾

堂安律雖已在2018年成為日本大國腳，但他去年還是有份參與東京奧運，當時「藍武士」在四強遇上西班牙，最終輸0：1；季軍戰再不敵墨西哥，跟獎牌無緣。

那場季軍戰，長笛一鳴，堂安律的隊友久保建英嚎哭，他自己也坐在場內良久不起，心中有無盡的悔恨。最近他再憶述當日，「我在奧運戰鬥時，背負着整個國家。在任何情況下，對手都不是你的敵人，而應該是你自己。我不能輸給同一對手兩次。」

日本隊在上屆東京奧運飲恨，堂安律在季軍戰後呆坐球場。（Getty Images）

今場再鬥西班牙，對方正選門將烏尼西蒙（Unai Simón）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo）、柏迪（Pedri）、馬高阿辛斯奧（Marco Asensio）都有參與過東奧準決賽。

最終堂安律用行動兌現了承諾，正如在對德國之前，他也決心要讓看輕日本的人閉嘴。「世界盃前德國人說對日本會很容易，我當時給他們一個笑容，心中暗忖：『不要傻吧』。我想賽果已是最佳回應。」可見他內心有多強大，國家對他而言有多重要。

日本在東京奧運四強不敵西班牙。（Getty Images）

而在擊敗西班牙之後，堂安律再次堅定地道：「那是我的入球路線，我決定只要帶球到那裡，就一定要射門。」

「我要讓日本民眾認為，第一場（贏德國）比賽不是奇蹟，而是必然的勝利。」

可是他知道任務還沒完成，「這是場歷史性的勝利，但我們還沒有改寫歷史。」

「我們要打破16強止步的宿命。」

屆時面對上屆亞軍克羅地亞，結果無人知曉。但既然連前冠軍德國跟西班牙都擊倒了，又有還有什麼可難到堂安律跟這支日本隊？