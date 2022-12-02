日本勝西班牙防線更勝神調動　森保一先捱後追有盡時？世界盃球評

日本再度上演震驚球壇的反勝活劇，意外程度勝過上仗。

面對早早展現霸氣的西班牙，「藍武士」落後到反超前，比上回對德國更快，只消3分鐘，控球不足18%則更少。套路都是「先捱後追，半場即換」，「神調動」不離前線「8搭9」，稍有不同的是上半場防守有進步。



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日本上仗哥斯達黎加演出達災難級，今仗「災後重建」面對tiki-taka復辟的西班牙，仍缺酒井宏樹。右路攻守核心缺陣，索性三中堅擺陣地戰。上半場一開，右中場伊東純也收落後場，五後衛迎戰。

日本隊獲勝後，更衣室留下紀念品。（Getty Images）

西班牙攻力仍懾人 日本走甩一次即失球

上半場所見，西班牙的戰術依然懾人，趁日本甘心墮後，左翼丹尼爾奧莫，右閘巴迪，頻頻侵擾日本兩側深處，中路猜傳更往往可以逼近到日本禁區頂。

不過日本從後到前，整個上半場防守都集中、補位快，因為甩位一次，足以致命。西班牙的入球源自右路入滲到禁區，製造混亂後回送禁區外再斬入中央，其時吉田麻也與板倉滉復位不及，後者走甩莫拉達一下便輸波。

西班牙上半場贏形勢，機會不多，一次已經把握到，由莫拉達先開記錄。（Getty Images）

谷口彰悟首上陣即成防線奇兵

除此之外，日本防線盡可能遮線封位，限制西班牙射門至僅5次，較對德國的上半場被射14次好得多。

森保一今仗正選陣中，首戰世界盃、首兩仗沒被派上陣的日職兵谷口彰悟，沒有令主帥失望。上半場衝前「標波」大多準確，而且把對手中場進攻主力加維押出危險地帶，不讓他輕易轉身，成為日本一路奇兵。至於前線，隱形功臣又是「光頭佬」前田大然。

日職代表谷口彰悟今戰交足貨，令加維無啖好食。（Getty Images）

「光頭佬」前田大然逼出西班牙漏洞

日本在上半場有兩次射門，較德國戰多一次，擔任箭頭的前田無份射波，大部分時間都在壓逼西班牙後防，後段終於壓出問題，逼得對方門將烏尼西蒙在底線前倉促向邊線傳出。

這一端倪成為日本下半場可攻之處，森保沒有如德國戰般先換入富安健洋，而是立即換入前線的三笘薰與堂安律，提早在前場加速。扳平一球正是前田逼到西蒙再次解圍失誤，伊東純也又再逼甩巴迪，才讓堂安律勁射破網。

西蒙今仗表現未算最佳水準，堂安律一球他撲到但未能阻止入網。（Getty Images）

森保一貫徹下半場變速「谷一段」奇招

3分鐘內日本由田中碧再入一球，2：1反超前過後，日本提早回到主守格局。伊東與三笘墮後變回閘位，放棄控球，只管防守。之後換入淺野拓磨與富安健洋，與德國的做法大同小異。

森保的調動方式其實貫徹3場分組賽，外界眼中理應任正選的球員（尤其前線），集中在下半場上陣「谷一段」。德國與西班牙上半場佔盡優勢又有入球，下半場回來的對手突然「2波撻上5波」，措手不及便中招。

熱血反勝入球，來自田中碧。（Getty Images）

「先捱後追」兩勝勁旅 首名出線後如何延續下去？

如森保一及三笘薰所言，日本面對強敵的部署是「先捱後追」，半場落後不多就有信心收復。16強對手是韌力十足且經驗豐富的克羅地亞，繼續「追後」是否良策？放棄「捱先」，又如何避免再次出現哥斯達黎加一戰的尷尬場面？

「一哥」派心，日本球迷收貨不？（Getty Images）

此外，這裏必須提及西班牙主帥安歷基，落後下迅速回復早前的正選鋒線，甚至最後加入安素法迪，形成四前鋒。惟彼此配合少，各自為戰，如像安歷基藥石亂投。

但看西班牙在後段未見加速壓逼，日本防線被穿越而受威脅亦不過一次，難怪令人想到安帥考慮走線，今場勝負就「隨遇而安」。

笑笑吧，反正晉級。（Getty Images）

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