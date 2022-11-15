播錯國歌｜10年前哈薩克女將奪金　賽會網上下載國歌　一播勁驚嚇

欖球系列賽韓國站，港隊出戰盃賽決賽時，賽會播錯國歌一事震驚全港，韓媒引述韓國欖總指，是一名初級職員由網上下載歌曲導致出錯。

除了欖球和足球賽都發生過「播錯國歌」事件，10年前的阿拉伯射擊錦標賽，就發生過一起「網上下載國歌」導致的政治風波。



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2012年的阿拉伯射擊錦標賽，哈薩克女將迪美翠安高（Maria Dmitrienko）奪得金牌，她站上頒獎台最高一級、右手按胸準備迎接徐徐奏起的哈薩克國歌《我的哈薩克》時，現場奏起的卻是「惡搞版」——電影《波叔出城》（Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan）中的「搞笑版」哈薩克國歌，歌詞內容低俗、更充滿歧視，這部在2006年推出的電影在哈薩克已遭禁。

當時迪美翠安高呆了半响，仍然靜靜地待樂曲奏畢，再露出一個微笑，獲讚表現冷靜大方；但哈薩克代表隊事後即向賽會要求道歉，隊伍教練當時向媒體透露，賽會自行在網上下載歌曲，結果犯錯。

主辦單位則指，該場比賽播放國歌的部份是外判的，是該公司自行由網上下載所有參賽國家的歌曲。最後頒獎禮重新舉辦一次、播放正確的國歌。

《波叔》在2020年推出續集。

事件亦有後續，《Eurasianet》報道指，事發後數日，哈薩克北部一個滑雪節亦在奏國歌時播錯Ricky Martin名曲《Livin' la Vida Loca》，結果同年6月14日，哈薩克國會通過了新法案，所有向國家象徵包括國旗、國歌、國徽等不敬的人將受罰，最高可判處一年監禁或罰款最高21000美元。當時出任哈薩克經濟發展與貿易部部長的前任總理薩金塔耶夫，也直言立法正是因為這些「播錯國歌」事件。

不過這並未能防止哈薩克播錯別國國歌，去年11月在哈薩克舉行的2023籃球世界盃外圍賽，哈薩克主場對敘利亞，賽會竟將伊朗國歌當成敘利亞國歌播放，更播完全首仍未察覺，終遭敘利亞向國際籃球聯盟（FIBA）及哈薩克外交部投訴。