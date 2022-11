播錯國歌｜10年前哈薩克女將奪金　賽會網上下載國歌　一播勁驚嚇

欖球系列賽韓國站,港隊出戰盃賽決賽時,賽會播錯國歌一事震驚全港,韓媒引述韓國欖總指,是一名初級職員由網上下載歌曲導致出錯。

除了欖球和足球賽都發生過「播錯國歌」事件,10年前的阿拉伯射擊錦標賽,就發生過一起「網上下載國歌」導致的政治風波。



2012年的阿拉伯射擊錦標賽,哈薩克女將迪美翠安高(Maria Dmitrienko)奪得金牌,她站上頒獎台最高一級、右手按胸準備迎接徐徐奏起的哈薩克國歌《我的哈薩克》時,現場奏起的卻是「惡搞版」——電影《波叔出城》(Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan)中的「搞笑版」哈薩克國歌,歌詞內容低俗、更充滿歧視,這部在2006年推出的電影在哈薩克已遭禁。

當時迪美翠安高呆了半响,仍然靜靜地待樂曲奏畢,再露出一個微笑,獲讚表現冷靜大方;但哈薩克代表隊事後即向賽會要求道歉,隊伍教練當時向媒體透露,賽會自行在網上下載歌曲,結果犯錯。

主辦單位則指,該場比賽播放國歌的部份是外判的,是該公司自行由網上下載所有參賽國家的歌曲。最後頒獎禮重新舉辦一次、播放正確的國歌。

《波叔》在2020年推出續集。

事件亦有後續,《Eurasianet》報道指,事發後數日,哈薩克北部一個滑雪節亦在奏國歌時播錯Ricky Martin名曲《Livin' la Vida Loca》,結果同年6月14日,哈薩克國會通過了新法案,所有向國家象徵包括國旗、國歌、國徽等不敬的人將受罰,最高可判處一年監禁或罰款最高21000美元。當時出任哈薩克經濟發展與貿易部部長的前任總理薩金塔耶夫,也直言立法正是因為這些「播錯國歌」事件。

不過這並未能防止哈薩克播錯別國國歌,去年11月在哈薩克舉行的2023籃球世界盃外圍賽,哈薩克主場對敘利亞,賽會竟將伊朗國歌當成敘利亞國歌播放,更播完全首仍未察覺,終遭敘利亞向國際籃球聯盟(FIBA)及哈薩克外交部投訴。