世界盃2022｜白蘭特相隔8年世盃再建功　慶祝即演溫馨一幕

荷蘭雙閘齊飛，貢獻一射兩傳的杜費斯外，戴利白蘭特同樣功不可沒，這名阿積士左翼衛完半場前建功後，慶祝時上演溫馨一幕，第一時間走向場邊「親親爹哋」。



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即使荷蘭控球權不及美國，但「橙色兵團」把反擊戰術發揮特淋漓盡致，當中左翼衛戴利白蘭特（Daley Blind）亦有上佳的表現。即使白蘭特已是32歲，不少球迷質疑他能否勝任翼衛的一職。白蘭特今仗在防務上，全場9次對抗成功及7次成功攔截，這兩項數據同樣是冠絕全隊，加上交出一傳一射，白蘭特足以憑數據證明自己。

白蘭特當年的成名作，就是2014年世界盃，成為荷蘭左路的發電機。當年對西班牙一戰，白蘭特送出兩次助攻，幫荷蘭取得大勝。

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戴利白蘭特攻入第3個國家隊入球。（Getty Images）

戴利白蘭特完半場前建功，攻入第3個國家隊入球，固然興奮，白蘭特隨即跑向荷蘭的後備席，與父親兼助教丹尼白蘭特（Danny Blind）相擁慶祝，父子二人頭貼頭，場面溫馨。

戴利白蘭特建功後，立即走向場邊與父親兼助教慶祝。（世界盃官方Twitter截圖）

老白蘭特是荷蘭名宿之一，曾經代表荷蘭出戰世界盃及歐國盃等大賽，球員生涯僅為國家隊攻入1球，卻並非在世界盃舞台。白蘭特總算圓了父親的一個夢想，事實上他早在2014世界盃季軍戰建功，今球已是他在世界盃的第2個入球。

白蘭特這個入球，對他的足球生涯甚具意義，事關他的球員生涯一度亮起紅燈。白蘭特在2019年年底，患上心肌炎需要立即休戰，其後在體內植入式心律去顫器，才可繼續球員生涯，他在2020年夏天的友賽時曾經倒地，幸好只是虛驚一場，對他的足球生涯沒有影響，過去兩年如常在綠茵場作賽。

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白蘭特建功，荷蘭上下也錫晒佢。（Getty Images）

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