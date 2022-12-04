世界盃2022｜澳洲18歲新星的加速生涯　僅大半年由澳職踢到世界盃

澳洲在世界盃16強止步，挑戰阿根廷雖敗猶榮。澳洲戰至最後更有機會扳平，可惜年僅18歲小將加朗古奧的射門被馬天尼斯撲出。縱然這名澳洲新星未能為國家改寫歷史，但年紀輕輕已在世界盃大舞台亮相，怎想到12年前他只是沒有國家的難民。



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澳洲在世界盃16強挑戰阿根廷，奇治葛雲（Craig Goodwin）的遠射省中安素費南迪斯改變方向入網，為「袋鼠兵」燃起扳平的希望，末段狂轟猛炸，貝軒治的獨闖龍潭被利辛度馬天尼斯封阻。澳洲最後一擊，加朗古奧（Garang Kuol）轉身近射卻過不了達米安馬天尼斯的十指關。澳洲力戰至最後一刻僅負出局，雖敗猶榮。

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加朗古奧最後一擊卻射不破馬天尼斯的十指關。（Getty Images）

年僅18歲的加朗古奧，今仗72分鐘入替，以18歲79日之齡亮相世界盃淘汰賽，是自1958年的球王比利後，淘汰賽最年輕的上陣球員。

加朗古奧原本有望做英雄，可惜近射被撲，救世美夢落空，縱然如此，這名澳洲小將，已在今仗為自己寫下歷史。

加朗古奧最後一擊無功而還，未能成為國家英雄。（Getty Images）

由非洲轉往澳洲改變命運

2004年出生的古奧，他的原本國籍並非澳洲，而是南蘇丹。為了逃避國內連綿不絕的內戰，古奧父母決定離開家園，舉家飛往埃及，在古奧6歲時，以難民身份進入澳洲，並在北維多利亞的城市大謝珀頓（Shepparton）定居。

遠離戰火後，古奧一家在澳洲生活，其後在家附近的半職業球隊Goulburn Valley Suns FC展開足球生涯。加朗古奧愈踢愈好，吸引到其他澳職球會的注意，中岸水手成為最後贏家，在2021年年初加盟，並獲球會提供的獎學金。

加盟中岸水手後，加朗古奧的足球生涯猶如進入了加速器，他在2021年底首度代表一隊披甲，並攻入首個入球。這名澳洲小將的機會一個接一個，今年4月首度亮相澳職聯，隨即有進賬，今夏即與中岸水手簽下一紙職業合約。

加朗古奧今年4月才亮相澳職聯，即有突出表現。（資料圖片／Getty Images）

加朗古奧在澳職聯短短上陣12場，已交出6球及3個助攻的亮眼數據，他的表現更跳出大洋洲，受到英超豪門紐卡素的垂青，在9月與「喜鵲」達成共識，即將在明年一月轉戰英超。

與中岸水手簽約不久，加朗古奧就獲紐卡素的垂青。（紐卡素Twitter截圖）

首度征戰澳職聯、入選世界盃大軍、世界盃披甲獲首頂喼帽、再加盟英超球會，以上這一切，加朗古奧僅僅用大半年便完成了。即使他未能成為國家英雄，但以他至今順風順水的足球路，相信這只是他足球路的開端。

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加朗古奧縱然未能成為英雄，但他在大半年內達成不少里程碑。（Getty Images）