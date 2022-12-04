世界盃2022｜韓國重賞下必有勇夫　16強如挫巴西每人袋多2億韓圜

韓國在世界盃分組賽H組最後一輪，靠金英權及黃喜燦各入一球反勝葡萄牙，以2：1勝出，憑4分得次名晉級16強。根據韓國足總賽前定立的獎金制度，每名韓國球員目前分得1.6億韓圜（約96萬港元）；若果能夠爆冷羸巴西入8強，將會每人多2億韓圜獎金。



韓國球迷盡現激情，為國家隊打氣。（Getty Images）

韓國足總今年5月公布今屆世界盃獎金，每名球員入選世界盃大軍先穩袋2000萬韓圜（約12萬港元）。如果韓國能夠在分組賽贏波，每場勝仗每人會有3000萬韓圜（約18萬港元）；若果和波的話，每場每人都有1000萬韓圜（約6萬港元）。若果韓國能夠突破分組賽殺入16強，每人額外會多1億韓圜（約60萬港元）獎金。

黃喜燦補時入球，讓每名韓國國腳多了1億韓圜晉級16強獎金。（Getty Images）

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韓國在分組賽和烏拉圭，最後反勝葡萄牙，以4分入16強。以目前的成績，每位韓國世界盃國腳已經穩袋1.6億韓圜（約96萬港元）。

若果他們在16強擊敗巴西入8強，每人更會袋多2億韓圜（約120萬港元）獎金。至於韓國教練保羅賓度及其團隊的獎金，就會根據他們的合約另外發放。

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韓國眾將在擊敗葡萄牙賽後圍在一起，一同靜候烏拉圭的戰果。（Getty Images）

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韓國足總表示，這次開出的獎金為史上最高，之前國家隊出戰國際大賽的獎金都在今屆世界盃之下。

韓國足總稱，若果球隊能夠入16強，將會從國際足協得到48億韓圜獎金（約2900萬港元），如果入到8強，獎金會有78億韓圜（約4700萬港元）。故此，韓國足總絕對豪得起。

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