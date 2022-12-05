世界盃2022｜巴西16強前有好消息 尼馬有望復出鬥韓國
撰文：趙子晉
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戰畢分組賽後，巴西宣布加比爾捷西斯及阿歷斯迪尼斯同因膝傷，緣盡今屆世界盃。與韓國爭奪8強席位前傳來好消息，主帥泰迪透露尼馬有望在今仗復出。
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巴西首場分組賽對塞爾維亞時，尼馬中段退下火線，神情憂傷，賽後流傳一張右腳足踝「腫過豬蹄」的照片，令人擔心這名巴西球星會否錯過今屆賽事。
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巴西主帥泰迪出席賽前記者會，透露尼馬傷勢的最新消息，鬥韓國一刻有望復出，「我不會分享任何不實的報道，他（尼馬）在今日（4日）有參與操練，若果他的情況可以，他將會上陣。」泰迪強調，一切以尼馬狀況為先，若能上陣必定是得到軍醫的准許，不會冒險負傷上陣。
另外，加比爾捷西斯傷出退隊，有傳聞指「耶穌仔」在世界盃早已有傷在身，泰迪立即回應事件，炮轟造謠者居心叵測，「這些都是由酸民傳出的大話，不要再瘋傳不實的報道！在責任及道德上，這種（捷西斯有傷照出）事情的根本不會發生，我們對加比爾的受傷感到十分抱歉。」
巴西將在周一（5日）深夜鬥韓國，爭奪世界盃8強席位。
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尼馬在哪一場傷出？
首場分組賽對塞爾維亞
尼馬何時復出？
巴西主帥泰迪表示尼馬有望復出對韓國。
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