世界盃2022｜英格蘭清風送爽闖8強　3球淨勝塞內加爾晉級

英格蘭再度在世界盃登場，「三獅軍團」16強鬥塞內加爾，英軍上半場由佐敦軒達臣及哈利卡尼各建一功，加上布卡約沙卡下半場錦上添花，結果以3球淨勝塞內加爾，殺入8強將硬撼法國。



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英格蘭將與塞內加爾爭入8強，英軍賽前宣布，史達寧因家事而缺陣，兩翼則由菲爾科頓及布卡約沙卡任正選。

塞內加爾開賽早段一次直線傳送，保拿爾迪亞殺入禁區，史東斯與馬古尼及時合力「閂閘」。英格蘭今仗時常前場逼搶成功，比寧咸及哈利卡尼亦有傳中機會，縱然不錯惟沒有隊友接應。

英格蘭後場時有誤傳，先有馬古尼，塞內加爾隨即右路策動反擊，保拿爾迪亞入楔時未能直接攻門，伊斯美拿沙亞近門起腳高出。史東斯防守時疑有手球之嫌，VAR翻查後認為沒有問題，沒有吹罰12碼。

沙卡其後在後場為了不失「孤寒波」回後，反而傳給伊斯美拿沙亞腳下，再交出迪亞近射起腳，幸好比克福特反應快單手撲出。

迪亞近門起腳，幸好比克福特反應快力保不失。（Getty Images）

英格蘭貴精不貴多，左路一次突破，卡尼直線送比寧咸一程，其後再殺落底線地波傳中，佐敦軒達臣無人看管下撞射破網，38分鐘領先1：0，亦是軒達臣生涯首個世界盃入球。

比寧咸左路突破傳中，軒達臣撞射破網，助英格蘭先開紀錄。（Getty Images）

英軍返回更衣室前，比寧咸策動極速反擊，英軍前場人多打人少，菲爾科頓接應即時彈給哈利卡尼單刀建功，英格蘭完半場前再下一城，領先至兩球。

哈利卡尼單刀射破塞內加爾，英格蘭半場領先至兩球。（Getty Images）

落後2球的塞內加爾換邊後即作出3個調動，分別換入柏比馬達沙亞、迪昂及柏比古爾，力爭盡快收復失地。

布卡約沙卡其後接應卡尼的傳送，被封死大位，只好以不擅長的右腳起腳，皮球直接高出。沙卡較後時間接應菲爾科頓左路地波傳中，入楔挑射建功，英軍57分鐘進一步擴大領先至3：0。

沙卡接應科頓傳中建功，英格蘭下半場領先至3：0。（Getty Images）

英格蘭勝券在握，主帥修夫基分別換入基亞利殊及拉舒福特後，比寧咸與史東斯退下火線，由艾歷迪亞及美臣蒙特入替，其後加雲菲臘斯亦有機會上陣，結果英軍力保3球勝局，輕鬆進入8強，將惡鬥法國。

+ 1

英格蘭正選陣容（4-3-3）：

門將：1比克福特

後衛：2基爾獲加、5史東斯、6哈利馬古尼、3勞基梳爾

中場：8佐敦軒達臣、4迪格蘭賴斯、22祖迪比寧咸

前鋒：17布卡約沙卡、9哈利卡尼、20菲爾科頓



塞內加爾正選陣容（4-2-3-1）：

門將：16艾度亞文迪

後衛：21沙巴利、3高列巴尼、22艾度迪亞路、14伊斯美積及斯

防守中場：6南柏斯文迪、11柏特施斯

進攻中場：15卡賓迪亞達、13伊利文尼戴耶、18伊斯美拿沙亞

前鋒：9保拿爾迪亞



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英格蘭於B組以首名晉級後，主帥修夫基給麾下一天假期，眾將難得在酒店放鬆，「叉足電」備戰16強對塞內加爾一戰。

拉舒福特上仗對威爾斯梅開二度。（Getty Images）

馬古尼在後防一夫當關。（Getty Images）