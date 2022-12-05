世界盃｜麥巴比領最佳球員引發兩爭議　疑刻意隱藏啤酒贊助商標

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）梅開二度加助攻，領法國在世界盃16強以3：1淘汰波蘭，他賽後獲選為最佳球員，這是他今屆第3次贏得這個獎項。麥巴比之前兩次得獎後拒絕接受傳媒採訪，違反國際足協的規例，令到法國足總被罰款。

在今場16強後，麥巴比終於見記者，他表示之前因為專注足球及比賽故不見傳媒，他會為法國足總繳付罰款。此外，有傳媒留意到，麥巴比每次領獎都刻意隱藏啤酒贊助商百威的商標。



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麥巴比帶住最佳球員的獎項出席記者會。（Getty Images）

麥巴比在分組賽對澳洲及丹麥都贏得最佳球員，但他沒有按規例接受傳媒訪問，引起外界的疑惑。到今場16強贏波後，麥巴比終於肯見記者開金口，解釋分組賽拒接受訪問的原因。他說：「我知道人們一直問我為何不見傳媒。這不是什麼私人原因，我可以向你保證，並非與記者作對，我只是需要專注於賽事以及我的足球。當我想專注某些事時，我就會這樣的，這就是我之前不想見你們的原因。」

麥巴比對波蘭梅開二度。（Getty Images）

「我知法國足總會因此被罰款，我已經說了會自己繳付罰款，因為足總不應該代我去付。到目前為止，一切很順利，但我們離最終目標還有很長的路，那就是贏世界盃。現在我們要專注8強，這是目前最重要的事。」

麥巴比今場梅開二度，今屆已經入了5球，在射手榜排首位。他賽後表示神射手不是他來卡塔爾的目標，他說：「我來這裏是為了贏世界盃，我不是來爭金球獎或者金靴獎。當然，如果我都贏到的話，我都會感到高興，但這個不是我來參賽的原因。我是為了幫法國隊贏冠軍而來的。」

麥巴比與教練迪甘斯一同出席賽後記者會。（Getty Images）

法國教練迪甘斯賽後說：「麥巴比可以在一瞬間改變比賽，他總是帶着快樂踢足球，我們都想跟他分享微笑與喜悅。法國隊今晚需要一個偉大的麥巴比，而他們得到了。」

波蘭教練米歷維治則說：「沒有教練知道怎樣阻擋狀態如今日一樣的麥巴比。他是個優秀的球員，他擊潰了我們，但他會為他歡呼，因為他是一位真正的球星。過去，我們談論美斯、C朗、利雲度夫斯基，新一代準備接班了。我覺得在未來多年，麥巴比會是球壇最佳的球員。」

麥巴比對波蘭賽後領最佳球員時，沒有將獎座上的百威商標面向鏡頭。（Twitter）

英國《每日郵報》報道，麥巴比每次贏得今屆世界盃比賽最佳球員後，都刻意隱藏世界盃啤酒贊助商百威的商標。他將獎座上的百威商標背向鏡頭，並沒有在百威的最佳球員佈景板前拍照，而改到另一塊印了所有世界盃贊助的佈景板；在那塊佈景板上，百威的商標較細小。據報，麥巴比一直不想跟酒精飲料、博彩公司及快餐品牌拉上關係，他擔心為這些品牌推廣會影響形象。

翻查今屆世界盃比賽最佳球員的領獎照，發現麥巴比不是唯一隱藏百威商標的球員，部分非洲及中東球員都有這樣做，例如喀麥隆的阿布巴卡、摩洛哥的薛耶治、突尼西亞的拉爾杜尼及伊朗的捷舒米。

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