世界盃2022華懋兩商場今明暫停直播　16強尾場葡萄牙對瑞士料復播

再有直播世界盃的商場宣布暫停直播賽事！

繼信和集團旗下3商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地宣布暫停播放今晚（5日）及明晚（6日）共4場世界盃16強比賽後，華懋集團旗下的荃灣如心廣場、及該集團負責營運的中環街市亦宣布，暫停播放今、明其中3場世界盃16強賽事。

惟當中並未包括12月7日凌晨3時上演的葡萄牙對瑞士一仗，料將回復直播。



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華懋集團兩商場暫停播放今、明3場世界盃16強：

華懋集團旗下的荃灣如心廣場在其Facebook帳戶發出帖文稱，「為配合政府悼念前國家主席江澤民的安排，如心廣場將於12月5日晚上和6日全日暫停開放場內娛樂及慶祝活動，包括聖誕燈飾、如心足球狂熱派對及互動遊戲，並暫停播放三場世界盃足球賽事 — 包括12月5日晚上11時、12月6日凌晨3時及晚上11時的賽事，以表尊重。」該集團負責營運的中環街市亦發出類似帖文。

目前世界盃16強8場賽事已完成一半，信和集團早前宣布旗下3商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地會暫停播放今明兩晚4場16強比賽，但未提及原因。華懋兩商場荃灣如心廣場、中環街市亦在今日（5日）下午宣布停播安排，並表明目的為「配合政府悼念前國家主席江澤民」，因此在12月5日晚上及12月6日全日暫停場內的娛樂及慶祝活動，以表尊重。

信和集團三商場暫停播放今、明4場世界盃16強：

3個信和集團旗下商場不會播放以下4場比賽：

12月5日（一）晚上11時：【16強5】日本 對 克羅地亞

12月5日（一）深夜3時：【16強6】巴西 對 韓國

12月6日（二）晚上11時：【16強7】摩洛哥 對 西班牙

12月6日（二）深夜3時：【16強8】葡萄牙 對 瑞士

這4場比賽不設ViuTV免費直播，僅於收費頻道NowTV 618台播放。

除了連續兩晚暫停播世界盃，屯門市廣場中央廣場之「任天堂Switch 《寶可夢 朱/紫》遊戲試玩區」及「Pokémon聖誕卡工作坊」亦會於12月6日暫停一日。荃新天地「Merry Christmas! Goodbye Plastic!」將於12月6日暫停開放。在世界盃前，信和集團表示旗下三大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地將會與Now TV合作，全程免費直播64場賽事。



另外香港足球總會亦發電郵通知傳媒取消午餐會，「前國家主席江澤民先生於上周三（11月30日）病逝，追悼大會將於明天（12月6日）在北京人民大會堂舉行。為表達對江澤民主席的深切哀悼，秘書處謹代表香港足球總會通知各位原於2022年12月6日（星期二），假跑馬地體育道3號香港足球會二樓廂房舉行之午餐會將會取消。」

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