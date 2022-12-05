世界盃2022｜19歲祖迪比寧咸光芒四射　科頓：他是沒有缺點

英格蘭3球輕取塞內加爾，昂然躋身8強。年僅19歲的中場祖迪比寧咸，上半場末段兩次策動攻勢，助軒達臣及卡尼各建一功，他在防務上同樣有貢獻，今仗表現難以令人相信他只得19歲，連一向挑剔的名宿堅尼也對此子讚不絕口。



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英格蘭與塞內加爾爭奪世界盃8強席位，英軍繼續一貫的實幹踢法，以效率取勝，結果由佐敦軒達臣、哈利卡尼及布卡約沙卡各建一功，以3球淨勝塞內加爾晉級。

世界盃2022｜英格蘭清風送爽闖8強 3球淨勝塞內加爾晉級

英格蘭清風送爽3球擊敗塞內加爾，昂然進入8強。（Getty Images）

英格蘭首兩個入球，也與中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）有關。這名19歲的英軍新星接應卡尼的直線後落底，再傳中找到無人看管的軒達臣建功。完半場前，比寧咸在後半場贏得控球後策動反擊，傳給菲爾科頓再造就卡尼單刀破網。

比寧咸以19歲158日之齡，在世界盃貢獻助攻，亦是英格蘭以1966年後，在世界盃錄得助攻的最年輕球員。比寧咸同時成為英格蘭在世界盃淘汰賽史上第二年輕的上陣球員，僅次於奧雲（Michael Owen）。

比寧咸落底傳中，造就軒達臣攻入開紀錄一球。（Getty Images）

比寧咸的功勞豈止進攻，他在防守上同樣貢獻不少，這名英格蘭新星今仗全場錄得9次對抗成功、5次取回控球權、4次成功攔截。比寧咸具備速度及身體質素，能夠以一己之力由守轉攻，然而今仗這張成績表，正好證明他就是英格蘭尋找已久的8號位球員，往後日子比寧咸在英軍的地位相信愈來愈重要，同時他的成熟程度令人難以相信只得19歲。

祖迪比寧咸在防務上亦有不少貢獻。（Getty Images）

比寧咸八面玲瓏的表現，隊友當然看在眼內，菲爾科頓坦言此子是零死角，「我不想過份吹奏他（比寧咸），但他是我看過最有天賦的球員，我在場上找不到他的缺點，他有朝一日定必成為世界頂級中場。」

一向以挑剔見稱的前曼聯隊長、名宿堅尼（Roy Keane）都對比寧咸讚不絕口，「佢（比寧咸）必定會成為超級巨星，佢踢法成熟到完全唔似19歲，好似已經代表過英格蘭過百次咁淡定。」

19歲的祖迪比寧咸踢法成熟，相信他在英格蘭的位置將會愈來愈重要。（Getty Images）

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