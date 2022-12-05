世界盃2022｜信和三商場今明兩晚暫停播波 4場停播賽事皆為16強
撰文：威廉神
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今明兩晚想去商場看世界盃的球迷要注意！信和集團旗下的3個商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地昨日在社交網站宣布，暫停播放今晚及明晚共4場世界盃16強比賽，並無解釋原因。
奧海城、屯門市廣場及荃新天地3個商場的Facebook昨日齊公布特別安排，暫停播放在12月5日及6日晚的4場世界盃足球賽事，這4場都是世界盃16強的比賽。奧海城還表示原定於這兩晚賽事送出之禮品，將改為12月17日之季軍賽送出。
3個信和集團旗下商場不會播放以下4場比賽：
12月5日（一）晚上11時：【16強5】日本 對 克羅地亞
12月5日（一）深夜3時：【16強6】巴西 對 韓國
12月6日（二）晚上11時：【16強7】摩洛哥 對 西班牙
12月6日（二）深夜3時：【16強8】葡萄牙 對 瑞士
這4場比賽不設ViuTV免費直播，僅於收費頻道NowTV 618台播放。
除了連續兩晚暫停播世界盃，屯門市廣場中央廣場之「任天堂Switch 《寶可夢 朱/紫》遊戲試玩區」及「Pokémon聖誕卡工作坊」亦會於12月6日暫停一日。荃新天地「Merry Christmas! Goodbye Plastic!」將於12月6日暫停開放。
在世界盃前，信和集團表示旗下三大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地將會與Now TV合作，全程免費直播64場賽事。