劍擊｜吳浩天勤練體能鑽研進取打法　「好煩」是對手認同亦是讚美

2017年，吳浩天在主場為香港男子重劍隊取得亞錦賽團體銅牌，首次踏上亞洲賽頒獎台。他在奮戰後激動說「真係打甩門牙帶血吞！」更指要立即轉全職。那年他20歲。

5年過去，同一場地的亞洲博覽館，他在香港劍擊公開賽打的每一劍依然熱血，決賽以一劍飲恨後，他坦言「好想好想贏」。

不只要贏，還要用自己的一套打法贏。



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本地排名第4的吳浩天，在決賽對上場外份屬好友的香港重劍「一哥」方凱申。兩人首兩節已咬緊比數並多次戰平，吳浩天在領先6：5後被方再度施壓，遭反超前8：6後，於餘下10餘秒以快攻連追兩劍追平8：8，場邊觀眾均為他歡呼助威。

惟大好形勢的他最終在「決一劍」時一劍憾負，屈居亞軍。

吳浩天（左）在決賽以8：9不敵方凱申。（葉詩敏攝）

「好可惜，好想好想贏。」無論是場上進攻氣勢抑或場下，吳浩天毫不掩飾勝負慾。他在前兩個本地賽均4強止步，目前本地排名第4，坦言因此「不開心」，「我做全職都是想打愈多比賽愈好，衝得愈遠愈好，自己把握不好入不到決賽，排名下跌未必有機會去亞運。」

吳浩天在2017年亞錦賽團體賽摘銅後，翌年大學畢業後便立即轉當全職運動員。無論這些年成績高低、排名起跌，他的目標一直不變，「想世界賽拎一次獎⋯⋯仲努力緊。」不變除了目標，還有努力。

吳浩天表示「盡追」本地排名，爭取杭州亞運個人賽資格。（葉詩敏攝）

與世界級劍手這麼近、那麼遠

吳浩天今年初曾在世界盃俄羅斯索契站生涯首次躋身正賽，以1分之差敗予東京奧運團體賽銀牌、前世錦賽銀牌得主Sergey Bida，64強止步。他亦曾在2019年世錦賽，以2分不敵當時世界第一的日本好手見延和靖。

是否與世界級劍手有得打？他坦言：「輸那一刻覺得好似好近，但返去練習，人哋咪又繼續拎獎，我就繼續64。好似好遠，但打落真係輸一分又覺得好近。」「僅敗」着實沒太多的啟示，他只知道練習是最實際，下過的苦功從不會白費。

吳浩天在「決一劍」不敵方凱申後，稱對方的判斷真的「很勁」。（葉詩敏攝）

鏗、鏗、鏗 VS 哐哐哐哐、哐哐哐哐

吳浩天打劍節奏快，對手方凱申形容，平時大家碰劍是「鏗、鏗、鏗」（擬聲），但吳浩天的節奏是「哐哐哐哐、哐哐哐哐⋯⋯」

問當事人這其實叫什麼類型，他思疑一會笑着回答：「進取型？、Chur型？」他指風格貼近韓國劍手步法快、密打法，謙遜指「咁當然我不是韓國水平」，但因體能消耗大，香港較少這類型劍手。

轉全職前的他體能較差，打這種風格很快便後勁不繼，全職後加強體能，便一直練下去。他不諱言，這種打法難在香港找劍手對練，只好不停參考外國劍手，如分列世界第一、第三的法國代表Romain Cannone和日本加納虹輝，均是貼近這種打法。「他們會快好多、準好多、時機好好多，就是我學的對象，但練就沒同類型對練。」惟他指放眼世界只有少數劍手，「都有好處，可以集中研究資料。」

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吳浩天與方凱申決賽交手後回復輕鬆，後者笑對方打法「好煩」。（葉詩敏攝）

吳浩天直言約1.70米的身高在國際賽上「矮到爆」，因而他比有身高優勢、手長的劍手更需要這種打法，以速度壓制對手得分。他盼打更多比賽、衝得更遠，「會堅持（打法），我覺得是我個Way， 我會出去打比賽時同時改良技術，速度點用、時機、步法、準不準，不停改良自己的Way。」

這個「Way」，是吳浩天的堅持，同時相信能以屬於自己的方式爭勝。至少，他逼得決賽對手方凱申說「最好唔好成日碰頭」，笑指其密集攻勢「好煩」。

「好煩」，是認同亦是讚美。

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吳浩天以世界賽獎牌為目標。（葉詩敏攝）

哪位男重劍手在香港劍擊公開賽2022奪冠？ 方凱申於男子重劍決賽擊敗吳浩天奪冠。 重劍隊在完成香港劍擊公開賽2022後，下個賽事是什麼？ 香港劍擊公開賽2022後，男女子重劍隊將出戰世界盃溫哥華站。

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