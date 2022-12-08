世界盃︱荷蘭新星加普的轉會傳聞後遺症　對加盟曼聯持開放態度

荷蘭世界盃八強將鬥阿根廷，隊中射手加普（Cody Gakpo）轉會傳聞不斷，他透露自己今夏的可怕經歷，讓他上了一課。



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加普今屆每場分組賽都入波，成為繼尼斯堅斯、伯金及史奈達後，荷蘭史上第4位世界盃連續3場有進賬的球員。

加普如此表現，燕豪芬相信再難留住他，盛傳英超「三紅」曼聯、阿仙奴和利物浦，以至皇家馬德里都渴望簽入這名當打鋒將。

加普經過今屆世界盃後身價肯定再上升。（Getty Images）

效力利物浦的橙軍中堅雲迪積克被問及隊友前途，就曾藉機揶揄球會宿敵，「他一定會再進一步，但曼聯跟皇馬真的在同一水平嗎？沒有不尊重的意思，但答案明顯不是。」

而對於轉會曼聯傳聞，加普也曾在賽前記者會上表示，「我現在身處荷蘭國家隊，正在忙着，冬季（轉會窗）時我會再考慮。在足球世界，一切也有可能。」

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加普今屆連續三場分組賽都有入球。（Getty Images）

而其實加普一直壓抑自己對轉會的好奇跟情緒，跟他今年夏天的經歷有關。當時曼聯公布由前阿積士主帥坦赫格執掌，有傳會簽入荷蘭兵，加普便是其中一人，不過最終他發現只是空穴來風，從沒有收過曼聯的問價。

「那段時間很艱難，我的確想過自己會加盟曼聯。但就正因為這樣想，當你什麼都得不到時，你就會變得慌亂、腦海中忘不了這件事，然後懷疑自己。最後列斯聯找我了，但我也不知道應否轉會。」他當時為燕豪芬出戰歐聯附加賽，最終表現失準而出局，加上轉投英超夢落空，可說是雙重打擊。

加普因今夏轉會傳聞而導致表現下滑，球隊終無緣歐聯分組賽。（Getty Images）

雖然再有指曼聯向燕豪芬開出5000萬轉會費，但加普這次已經學精了，「我會採取完全不同的策略。就等待聘約來吧，現在我沒有收過任何有關曼聯的消息，如果他們真的找我，我會考慮，也會希望神能給我指引。」