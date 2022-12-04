世界盃｜荷蘭挫美國晉8強　雲高爾自信「我們可奪冠」風騷吻愛將

荷蘭在世界盃16強以3：1擊敗美國，晉級8強。球隊主帥雲高爾（Louis Van Gaal）賽後記者會上展露自信，更稱「橙衣軍團」可以贏得冠軍。



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荷蘭以3：1擊敗美國，晉級8強。（Getty Images）

早前以A組首名晉級的荷蘭，在16強遇上美國。面對牌面實力較弱的對手，荷蘭仍採取穩守突擊，最終在控球率與射門均不及對方的情況下，以3：1擊敗美國，率先晉級8強。

荷蘭主帥雲高爾覺得球隊可以贏冠軍。（Getty Images）

有別上一代的雲佩斯、洛賓等球星，荷蘭今屆星味不比當年，然而主帥雲高爾對球隊信心依舊，「我們可以贏冠軍，我不是說我們會贏，但我覺得我們做得到。」

荷蘭上半場雖然領先2：0，然而雲高爾不滿球隊表現。（Getty Images）

雲高爾對球隊有如此高期望，自然亦有高要求。荷蘭雖然上半場已領先2：0，球隊的控球表現卻令雲高爾不滿，「我們經常不必要地失去控球權，面對世界盃的強敵時這是不可接受。下半場雖然我們入球較少，但情況明顯改善。」

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在雲高爾帶領下，荷蘭採取穩守突擊的戰術。（Getty Images）

球隊繼續晉級，8強先與美斯領軍的阿根廷交鋒，如能闖關4強很大機會遇上奪冠大熱巴西，有「戰術大師」之稱的雲高爾認為即使面對強隊，球隊的戰術亦不會被針對，「我覺得越強的球隊，越不會因應我們的戰術而刻意改變原先踢法，例如美國隊就沒有特意調整，我們就是以此制定比賽計劃。我不預期法國、西班牙和阿根廷會作出改變，所以我們到時會有很大機會。」

杜費斯今場取得1入球2助攻，當選今場最佳球員。（Getty Images）

今仗取得1入球2助攻、當選最佳球員的杜費斯，賽後與雲高爾一同出席記者會。贏波後心情大好的雲高爾笑言自己曾向杜費斯送上一吻（a big fat kiss），一旁的杜費斯笑着點頭，其後雲高爾更表示：「我現在再送他一吻」，然後靠到杜費斯身旁並吻在其頭上，兩人事後均笑了起來，氣氛相當融洽。

雲高爾向杜費斯送上一吻影片：