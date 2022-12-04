世界盃熱話︱荷蘭勝美國被離奇破門　詭異線路叫守衛也投降︱有片

今屆世界盃最神奇入波出現！首場16強荷蘭對美國，「橙軍」上半場已連入兩球領先，美國卻一度憑哈治胡禮（Haji Wright）追近，但這球就連荷蘭中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）也坦言「不清楚到底怎樣入」。



當時比賽已進行到76分鐘，美國右路一次攻勢，基斯甸普列錫（Christian Pulisic）地波傳中，哈治胡禮跟雲迪積克同時搶前點，背對龍門的他右腳後跟碰到皮球，然後整個人向前跌，完全不察覺自己已經「射門」。

胡禮背對龍門用後腳射入。（Getty Images）

當時皮球彈高，並以詭異的拋物線飛向龍門遠柱，剛好笠死落荷蘭門將路柏特（Andries Noppert），回防的杜費斯（Denzel Dumfries）也飛身救駕，兩人同時出腳嘗試解圍，仍阻止不了皮球入網。



從慢鏡可見，杜費斯伸到盡出腳阻撓卻慢了一步，當時皮球已全入白界，他撻Q把皮球踢中柱再入網，已沒關係。官方紀錄亦顯示，哈治胡禮為入球者，而不是杜費斯的烏龍球印證這一點。

若不是有慢鏡重播，恐怕現場觀眾跟場內球員，根本不清楚發生了什麼情況。當時負責緊盯胡禮的雲迪積克，賽後這樣說，「我們想進步，每場比賽都變更好。球隊上半場已有兩個精彩入球，你還想要什麼？至於失掉的那球，我完全不知道它是怎麼入的。」

有記者又問到，荷蘭只差三場比賽，就可以問鼎世界盃，雲迪積克謙虛又不失幽默地回應：「聽起來很簡單，不是嗎？我們放長雙眼吧，現在要好好休息，然後繼續全力以赴。」

雲迪積克賽後也笑言不知怎樣被入球。（Getty Images）

至於美國隊教練Gregg Berhalter就對輸波極為失望，「很難接受這個事實，我們有一支強大的隊伍，跟其他球隊實力很相近，即使我們輸了，球隊已付出了所有努力。」