世界盃人物誌︱荷蘭無大將新星加普作先鋒　無甚名氣不失自信霸氣

「以前猛將如雲，依家雲素贊臣。」正在看世界盃的同事、朋友間，看到荷蘭隊正選陣容時，全有同一感慨。

橙衣兵團以全能足球聞名於世，歷年來鋒將更是人才輩出，由雲巴士頓到雲尼斯達萊、古華特，再到雲佩斯、洛賓，四大神鋒年代，強如哈索賓基也要坐後備。今屆荷蘭陣容中卻沒有一位世界級射手在陣。

沒有霸氣的荷蘭，依然能在A組輕鬆首名出線，一來受惠對手較弱，還有一位新星挺身而出——加普（Cody Gakpo）。



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荷蘭今屆世界盃冒起的名字：加普（Cody Gakpo）（Getty Images）

23歲的加普是荷蘭勁旅PSV燕豪芬的青訓產品，2018/19球季獲得時任教練雲邦美（Mark van Bommel）慧眼賞識提拔上一隊。他的表現並非平地一聲雷，入球數據年年循序漸進提升，2020/21球季所有賽事加起來首次達到入球雙位數，上季再進一步，47次上陣入21球兼助攻15次，當中荷甲攻入12球當上隊中首席射手，同時當選荷蘭年度最佳球員。

來到今季，他的表現再上層樓——14場荷甲攻入9球領先射手榜，並交出多達12次助攻，歐霸亦有3球進帳。卡普身高達1.89米，身材高大之餘，速度高、腳下功夫亦不俗，可以踢前鋒、翼鋒位置，加上走位靈活和位置感強，令他在這支星味平淡的荷蘭陣中顯得更突出。

加普在荷蘭3場分組賽均有波入。（Getty Images）

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今屆世界盃荷蘭首場分組賽對塞內加爾公認是悶戰一場，直至84分鐘由加普打響橙衣兵團在今屆賽事第一槍，終以2：0獲勝；次輪荷蘭被厄瓜多爾迫和1：1，又是由加普6分鐘先開紀錄。到最後一輪鬥已出局的卡塔爾，又是加普表演時間——荷蘭左路一次攻勢，加普與卡拉臣一次撞牆配合後切入大位右腳起腳破網，繼尼斯堅斯、伯金及史奈達後，成為荷蘭史上第4名在世界盃連續3場有進賬的球員。

荷蘭分組賽對手實力不強，16強對手只是表現平平的美國，再晉一級機會相當大。至於最終能走多遠，除了看主帥雲戈爾的戰術部署，也視乎加普在淘汰賽面對更強對手，能否複製在分組賽的演出。

這隊攻力不強的荷蘭，能走多遠？（Getty Images）

加普如此表現，燕豪芬相信再難留住他，盛傳英超「三紅」曼聯、阿仙奴和利物浦均渴望簽入這名當紮鋒將，當中更指曼聯志在必得。今夏紅魔高價從簽入領隊坦赫格在阿積士的舊部安東尼，下一個新兵很大機會是加普。

體育網媒The Athletic指曼聯1月會簽入加普，有記者在荷蘭賽前記者會上問到此問題，他對轉會傳聞不置可否：「我現在身處荷蘭國家隊，正在忙着，冬季（轉會窗）時我會再考慮。在足球世界，一切也有可能。」

加普直言，大球會轉會傳聞當然美好，但目前只想專注世界盃，同時顯出無比自信，對傳聞毫不驚訝：「我不感意外，我知道自己能力，達到自己最高水平一直是個挑戰。我尚未到巔峰，尚有很多要改進的地方。」專心為荷蘭出戰的同時，不失自信霸氣，「我希望幫助球隊，重點是待到最後成為最佳一隊。」

2021年歐國盃首次入選國家隊，短短日子已搖身一變為國家隊主力，12次上陣攻入6球，單是今屆世界盃已3仗入3球。蜀中無大將的荷蘭，以加普作先鋒，他是廖化，還是趙雲，很快自有分曉。即使荷蘭星光、攻力不似預期，至少加普盡心盡力，在今屆賽事留下一個值得世人記住的名字。

荷蘭對卡塔爾的正選11人。（Getty Images）