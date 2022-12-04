世界盃．球評｜荷蘭放下身段高效防反KO美國　雙閘齊飛夢回2014年

荷蘭在世界盃16強以3：1擊敗美國，率先闖入8強。荷蘭教練雲高爾上半場踢防守反擊，進攻一針見血，以相近套路轟入兩球，確立優勢。荷蘭今場兩隻翼衛表現活躍，戴利白蘭特及杜費斯經常如入無人之境助攻，美國好像沒有防備過荷蘭這招，但這招其實雲高爾在8年前已經有用。



荷蘭以3：1勝美國晉級。（Getty Images）

荷蘭對美國，大家覺得哪一隊牌面高點？當然是荷蘭。大家覺得哪一隊會採取主攻？當然是荷蘭。結果，荷蘭主帥雲高爾來一手奇招，上半場放棄控球，以防守反擊對美國。

在防線時，荷蘭會變成5人防線。（Twitter）

荷蘭在分組賽對塞內加爾、厄瓜多爾及卡塔爾時，控球比率都是較高，誰人會料到荷蘭突然有變！荷蘭三中堅專注防守，防中迪魯恩也是以守為主。

荷蘭右中堅祖利安添巴是一位可中可邊的球員，有他在後場，右翼衛杜費斯就可以盡情利用速度衝擊美國。

杜費斯今場光芒四射，是荷蘭右路進攻的泉源。（Getty Images）

至於荷蘭左翼衛戴利白蘭特有點回到2014年世界盃的感覺，同樣踢得很前，傳球準繩。在荷蘭快攻時，有點像杜費斯、迪比、加普及白蘭特4箭齊發。

美國開波初段壓住荷蘭，基斯甸普列錫突破越位，差點先開紀錄。守得住美國第一輪的狂攻，荷蘭在10分鐘從後場左路策動快攻，幾腳傳球就由加普轉移到右路的杜費斯，他傳中往禁區中路的空間，迪比後上射入，為荷蘭領先1：0。

【荷蘭第一個入球】加普引球推進，準備分往右路的杜費斯；此時迪比走在空位，在中路無人看管。（網上片段截圖）

【荷蘭第一個入球】泰拿阿當斯依然沒有緊跟荷蘭最具威脅的球員迪比。（網上片段截圖）

【荷蘭第一個入球】當杜費特傳中，迪比入到禁區射入，而泰拿阿當斯還有娥眉月內。（網上片段截圖）

在這個失球中，美國防線被卡拉臣牽制，退得很深，令到12碼點至禁區邊無人防守。同時間，美國中場泰拿阿當斯太大意，在這個攻勢當中，他是最接近迪比的美國球員，由中線位置起，迪比在泰拿阿當斯身邊跑向前場，但阿當斯毫無意欲去追纏迪比，最終令迪比可以從容入楔射入。

白蘭特為荷蘭射成2：0。（Getty Images）

荷蘭在上半場補時1分鐘的第二個入球，套路跟開紀錄的一球大同小異。這是一個來自右路界外球的攻勢，杜費斯傳中，傳往12碼點，美國在這個位置又沒有人，被後上的左翼衛戴利白蘭特一射入網，幫荷蘭半場拉開到2：0。

【荷蘭第二個入球】當杜費斯準備傳中，美國禁區12碼點附近沒有佈防，白蘭特正衝去這個空位。（網上片段截圖）

【荷蘭第二個入球】白蘭特跑到空位接應射入。（網上片段截圖）

荷蘭上半場縮後防線，放棄跟美國在中前場爭控球，讓美國壓前進攻，再利用右翼衛杜費斯的速度打反擊。今仗荷蘭起用加普及迪比兩位翼鋒出身的球員打雙箭頭，而非中鋒雲遜贊臣或韋格賀斯，也是令荷蘭前線充滿速度。

荷蘭半場只有37%的控球，但攻門比美國多，5次射門2次中目標，至於美國就3射2中。在上半場最後15分鐘，美國的控球更高達78.7%，但荷蘭以簡單的傳中攻勢再入多一球。荷蘭上半場僅7次打入進攻三分一區域，但製造到兩個入球，相反美國多達27次攻入進攻三分一區域，但顆粒無收。

白蘭特的傳中，令人想起他在2014年世界盃的成名戰。（Getty Images）

換邊後，形勢有變，控球差距拉近，美國爭取到更多射門，哈治胡禮在76分鐘接應傳中，一度追近至1：2，令比賽末段可能出現高潮。不過，荷蘭的雙閘齊飛，在5分鐘後終結懸念。

【荷蘭第三個入球】白蘭特準備左路傳中，杜費特在遠柱舉手，沒有美國球員注意到他。（網上片段截圖）

【荷蘭第三個入球】杜費特一射入網。（網上片段截圖）

荷蘭陣地戰，左路的白蘭特控球，準備傳中，另一邊的杜費斯無人看管，亦無美國球員留意到他入楔盲眼位，但白蘭特見到他。左路傳中，杜費斯一射入網。上一球杜費特助攻白蘭特，這一球就投桃報李，兩人交換了角色。荷蘭領先到3：1，亦維持紀錄到完場，淘汰美國入8強。

杜費特接應白蘭特傳中射入，荷蘭領先3：1。（Getty Images）

荷蘭今場的致勝關鍵在於兩隻翼衛，美國似乎對白蘭特及杜費斯沒有特別的針對防守，也沒有安排中前場球員回防，令兩人很自由地壓上前助攻，踢到翼鋒一樣。

杜費斯今場一入球兩助攻，當選最佳球員。（Getty Images）

白蘭特今場的表現，令人想起2014年世界盃。8年前也是雲高爾帶隊，荷蘭也是用相似的陣式，白蘭特當屆打出名堂，傳球令人驚喜，成為荷蘭左路的發電機。當年對西班牙一戰，白蘭特送出兩次助攻，幫荷蘭取得大勝。

8年後的今日，白蘭特又在左翼衛的位置有亮眼發揮。（Getty Images）

荷蘭今仗出人意料地放下身段，縮後防守引美國進攻，再以高效的反擊確立優勢，真的不得不佩服71歲的雲高爾。這是雲高爾第二次帶領荷蘭出戰世界盃，兩屆賽事11戰8勝3和，除了12碼之外，雲高爾的荷蘭未輸過。此外，自從雲高爾在2021年再接掌荷蘭以來，帶隊19場不敗。

在雲高爾的加持下，這支願意放下身段的荷蘭能夠行到幾遠？

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