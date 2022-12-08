55歲日本足球傳奇再續夢　三浦知良赴葡萄牙　球會背景成落班關鍵

日本隊結束今屆世界盃之旅，另邊廂，日本傳媒指現年55歲的前國腳三浦知良，昨日（7日）前往葡萄牙，為加盟葡萄牙第二級聯賽球隊奧利維倫斯作準備。



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三浦知良今年初加盟JFL球隊鈴鹿得分手，上陣18場賽事射入兩球，再次刷新日本足球聯賽最年長入球及出場紀錄。日本多間傳媒報道指，雖然鈴鹿希望與三浦續約，並準備近日展開磋商，但三浦似乎另有計劃。

足球熱話｜三浦知良季尾有士哥 插水式頭槌刷新最年長入球紀錄

三浦知良今季在日本足球聯賽（JFL）再刷新職業聯賽入球及上陣紀錄。（Twitter／鈴鹿ポイントゲッターズ）

日媒引述消息人士指，這位「國寶級」前鋒昨日出發前往葡萄牙，到葡乙球會奧利維倫斯視察，除了參觀球會設施、附近環境，亦會與球隊主教練會面，了解對方打算如何運用自己。

三浦的足球生涯成就無疑相當高、在JFL仍能入球，也證明他老當益壯，但一支葡萄牙球隊為何會想簽入他？相信與奧利維倫斯的背景大有關係。

奧利維倫斯在2019年獲遊戲開發商世嘉（SEGA）子公司f4samurai行政總裁金哲碩，購入球會的70%經營權，並由日本人山形伸之出任球會主席，翌年即於日本埼玉市設入足球學院。

葡萄牙或會成為三浦知良生涯第五個外流國家。（Twitter／鈴鹿ポイントゲッターズ）

今年11月，橫濱FC母公司ONODERA GROUP取得了奧利維倫斯的過半數股權，成為姊妹球會，而橫濱FC本身就持有三浦知良的擁有權，如今三浦加盟奧利維倫斯，一切都順理成章。

三浦知良在巴西球會山度士出道，多年來除巴西外，也曾外流到意大利的熱拿亞、克羅地亞的薩格勒布戴拿模和澳洲的FC悉尼。三浦在1990至2000年間曾代表日本隊上陣89場、攻入55球，但從未獲得出戰世界盃的機會。

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