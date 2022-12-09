劍擊｜江旻憓佘繕妡64強同撼韓劍手爭晉級　陳渭泠與正賽擦身而過

重劍世界盃在加拿大溫哥華上演，周四晚（8日）舉行女子重劍資格賽，除江旻憓以世界排名第7直入正賽外，8名港將須角逐正賽席位。其中佘繕妡在分組賽憑較佳得失分直入周六（10日）的正賽，與江旻憓均在首圈與韓國好手爭晉級。



女重共8名港將出戰女重資格賽，其中佘繕妡在分組賽以5勝1負出線，更憑較佳得失分直入正賽。在分組賽取得5勝1負的陳渭泠、4勝2負的朱嘉望及2勝3負的陳祉澄，亦成功出線晉身258強淘汰賽，爭取正賽資格。連翊希、方心、陳海琳、陳𨯚琳則未能突破分組賽。

佘繕妡在分組賽憑較佳得失分直入正賽。（資料圖片）

近年成為女重主力之一的陳渭泠於258強輪空，在128強面對烏克蘭劍手Dzhoan Bezhura，以7：15落敗，與正賽擦身而過。朱嘉望及陳祉澄則分別不敵法國的Coraline Vitalis及Eloise Vanryssel，於258強止步。

陳渭泠在今站未能打入正賽。（資料圖片／梁鵬威攝）

江旻憓首圈鬥韓劍手

世界排名第42的佘繕妡闖入正賽後，將在首圈對上雅加達亞運個人賽金牌、37歲韓國好手康映美。「佘佘」曾在今年2月的世界盃巴塞隆拿站勇闖8強，力戰下終以12：13不敵韓國名將宋世羅，仍寫上個人在成年組賽事的最佳成績。

世界排名第7的江旻憓被列為5號種子，她將在明日的64強登場，與排名196的韓國劉丹宇爭晉級。

男佩大獎賽奧爾良站名單：

羅浩天、何思朗、陳智軒、周頌羲、陳樂熹、陳彥臻



女佩大獎賽奧爾良站名單：

歐倩瑩、朱詠翹 、梁洛文、薜雅齊



男花世界盃東京站名單：

張家朗、蔡俊彥、崔浩然、張小倫、蔣翱駿、吳諾弘、楊子加、鄭鐵男、梁千雨、陳建雄、招文韜、林浩朗



女花世界盃貝爾格萊德站名單：

鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄、范琳娜



男重世界盃溫哥華站名單：

方凱申、周澤軒、吳浩天、劉昊峯、何瑋桁、黎家俊、高映川、黃雋軒、黃浩軒、YEUNG Samuel Tin Yui



女重世界盃溫哥華站名單：

江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、連翊希、朱嘉望 、方心、陳𨯚琳、陳祉澄 、陳海琳

