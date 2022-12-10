劍擊世界盃東京站｜張家朗戰勝傷病重拾信心手感　周日出戰團體賽

劍擊新賽季踏入第二個月，張家朗終於從早前的傷病慢慢恢復，儘管今天（10日）在男子花劍世界盃東京站16強以12：15不敵美國選手陳海翔，依然無緣頒獎台，但能夠重拾信心和手感，張家朗表示更重要。



張家朗沒有以最佳狀態展開賽季，被舊傷和病患纏繞了好一陣子，導致11月第一站世界盃（德國站），不敵韓國劍手首圈下馬。此後他訓練一直未有好好「入局」，即使今天出戰世界盃東京站，也花了一點時間重拾手感。

張家朗帶住傷病展開賽季，終在今站重拾手感。圖為他早前出戰世錦賽。（資料圖片；鄭子峰攝）

「來到東京後的訓練，一直未如理想，感覺未上力。」力不從心的感覺最惱人，張家朗坦言，過去一段時間表現時好時壞，偶爾愈打愈頹，「但都係同自己講，『掂㗎』」。堅持到今站賽事，終於重拾手感，尤其16強對美國選手陳海翔一戰，他終於滿意自己的發揮：「比起勝負，現階段更重要是重拾手感，今天這場比賽其實打得不錯，感覺『返番嚟』，我亦打起信心。」

港隊明天（11日）出戰團體賽，首圈輪空直入16強，將會對烏克蘭或澳洲的勝方，晉級的話將與中國或東道主日本爭入4強，勢是硬仗一場。

世界盃東京站三甲得主，意大利的馬連尼奪冠。（FIE圖片）

至於個人賽最終戰果，張家朗勁敵、意大利的馬連尼奪冠，亞軍是法國的Maxime Pauty，日本的Nagano Yudai及埃及的Alaaeldin Abouelkassem雙雙奪得季軍。