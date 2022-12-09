劍擊世界盃｜佩劍19歲新星陳彥臻　向前踏步勇敢面對與世界的差距

撰文：葉詩敏
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男子佩劍大獎賽法國奧爾良站，港隊名單上出現一個鮮見名字——陳彥臻（Alex）。
陳彥臻考畢DSE決心投身全職劍手，答案是「想離開舒適圈挑戰自己」。
年僅19歲的他明白，勇敢踏出舒適圈，才是人生的起點。

香港男子佩劍隊周四（8日）出戰大獎賽法國奧爾良站，6人中3人在分組賽突圍而出，打入256強淘汰賽，陳彥臻是其中一人，與何思朗及陳樂熹一起爭取正賽資格。陳彥臻第一次在國際賽亮相，於5場分組賽僅輸一場，雖然淘汰賽首圈遭反勝，全日表現不落下風，打出驚喜。

劍擊大獎賽｜男佩法國站無緣正賽　兩小將打出驚喜
陳彥臻（右）在一度領先3分下，末段被對手反撲，無緣晉級。（FIE）

目前在青年組香港排名第6、成年組排第18的陳彥臻，今年考畢DSE後便轉做全職運動員，今次他自費隨隊遠征法國，「想見識外面選手的實力，跟自己有多大差距」，他說。

那差距，當然如預期般大。「第一次打成年組國際賽，最大感受是，與香港大比賽完全是兩個感覺，外國選手的策略跟香港完全不同」。5場分組賽的其中一場敗仗，他坦言因緊張導致，未能全勝晉級。「隨後打256強都發揮不好，總括而言是不太滿意自己今次發揮，希望可以在下次比賽打得更好。」

陳彥臻曾在今年香港青少年劍擊錦標賽取得男子佩劍冠軍。（受訪者提供）

張家朗啟發劍擊路

陳彥臻小六接觸劍擊，後來升讀林大輝中學，看到同校師兄張家朗默默努力成為「少年劍神」的身影，「令我想試吓」，然後他開始更認真打劍，中二時加入港青訓練。

陳彥臻的劍擊履歷，沒有如其他劍種的小將般，填滿亞青、世青等亮眼戰績，惟陳彥臻選擇當全職劍手，並不是一時衝動，而是積極求進，「想打好一點，之前在劍會，感覺仍是在舒適圈裏面，要進步就要先離開舒適圈」。

陳彥臻（右）今年轉做全職運動員，盼在國際賽事汲取經驗，提升實力。（FIE）

走出舒適圈，意味要接受現實的差距和挑戰，完成大獎賽法國站後，陳彥臻將轉戰德國的佩劍青年世界盃，賽事12月17日展開。

張家朗的19歲，成了世青冠軍。

陳彥臻的19歲，勇敢踏出舒適圈在世界闖蕩歷練；人生沒有起步慢，只要堅持比人久。

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陳彥臻何時開級接觸劍擊？

陳彥臻小六開始接觸劍擊，中二加入港青訓練，2022年考畢DSE後，轉做全職運動員。

陳彥臻打什麼劍種？

陳彥臻參與男子佩劍，與羅浩天、何思朗、陳智軒等是隊友。

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