劍擊世界盃｜何瑋桁勇於起步闖正賽　重新感受與世界並不遙遠

被環境打敗不可怕，可怕的是一直躲在殼裏，沒勇氣重新面對。香港劍手何瑋桁曾經因為各種各樣的原因，在劍擊路上選擇停步，今年他拾回動力，今日（11日）在男子重劍世界盃溫哥華站正賽64強止步，成績的確說不上閃閃發亮，但對他而言是一個重要的起點。

從困難中重新出發，何瑋桁最感激的是協助他訓練的前港隊大師兄陸昶名。



港隊今站只得何瑋桁殺入正賽，他在首圈面對哈薩克劍手KURBANOV Ruslan，賽前他說過「好難，但好想贏」，雖然最終以10：15不敵，但能夠抱着「想贏」的心態落場，瑋桁已經贏了第一仗。

何瑋桁（左）躋身男子重劍世界盃溫哥華站正賽64強。（何瑋桁IG）

「有一段日子，因為現實環境各種各樣的問題，我訓練開始懶散，也會找藉口，甚至教練要求做的，我也不聽，又覺得自己只要練一練都夠打，但當本地排名跌出前四，我就明白不能再這樣下去。」

排名下跌是一種殘酷的警醒，但真正推動瑋桁重新起步的，是港隊助教陸昶名（Nicola）。在意大利出生的Nicola是前港隊代表，曾出戰2014仁川亞運，如今將經驗傳授給後輩，瑋桁明言最感激教練鼓勵：「最近一段日子轉了打法，都是他教的，他是我第一個接觸到懂得教直柄劍的教練，他以前都是直柄劍的，我遇到的問題，他很容易就幫我解決，所以我非常相信他。」

曾代表港隊出戰仁川亞運的陸昶名，現在經常協助師弟訓練。（資料圖片；葉詩敏攝）

至於今日一戰，瑋桁面對哈薩克劍手，曾經領先5：1，雙方曾戰至平手，瑋桁再領先3分，可惜最終還是落敗，他總結落敗原因：「如果我保持頭兩節的打法，很有機會贏，但當他轉了節奏，我有點跟住他走。當時一方面對自己沒信心，其實我按住自己部署打，沒怎麼失分，卻在關鍵時刻怕被對方捉到路；但另一方面我也對自己太有信心，見對方轉了節奏，覺得自己捉得住他，但最終反而亂了。」

瑋桁笑言「如果唔係懶醒轉打法，可能會贏」，但有時比勝負更重要的是信心與自我價值，至少他在今次比賽感受到，自己與世界的距離並不遙遠，關鍵是你不甘於逃避，勇敢踏出第一步。

何瑋桁相信，與世界的距離並沒想像中遙遠。（資料圖片）