劍擊世界盃溫哥華站｜江旻憓勇奪銀牌　成近三年世界盃最佳成績

香港女子重劍代表江旻憓在世界盃溫哥華站打入金牌戰，雖然不敵對手獲得銀牌，但仍是她自2019年在兩站奪金之後，在世界盃的最佳成績。



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江旻憓以種子身份直入正賽圈，由64強打起，她在首三圈贏得輕鬆，分別以15：8淘汰韓國Yu Danwoo、15：7擊敗荷蘭的Diane Von Kerssenbrock、對意大利Mara Navarria又以15：6大勝，到8強再15：10挫法國劍手Marie-Florence Candassamy。

4強遇上加拿大劍手Alexanne Verret，江旻憓無甚壓力下以15：8勝出，與意大利劍手Giulia Rizzi爭金，是她自2019年2月在世界盃巴塞隆拿站封后以來，第一次打入世界盃分站決賽。最終她在決賽早段領先之下，遭對手反超，以9：15告負，但已是近3年最佳成績。

江旻憓相隔近3年再次打入世界盃分站決賽。（資料圖片／高詩琦攝）

世界排名第7的江旻憓，生涯曾獲得兩個世界盃分站賽冠軍，分別是2019年1月在古巴夏灣拿站獲得個人第一個、也是香港劍擊史上第一個世界盃分站冠軍，同年2月，她再於巴塞隆拿站封后，同年登上世界排名第一，此後她曾多次受傷患困擾，中間未曾再在世界盃獲得過冠軍，但兩度獲得過亞錦賽個人金牌、也兩次奪得世錦賽個人銅牌，榮譽無數。

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