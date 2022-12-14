世界盃2022｜迪甘斯大談法國對摩洛哥部署　已有「作客」心理準備

法國將會在世界盃4強面對摩洛哥，主帥迪甘斯賽前表示，全隊已經有心理準備，大部分現場球迷都是支持摩洛哥。迪甘斯承認摩洛哥的反擊很強，但他表示法國不會放棄控球，會努力將控球優勢轉化為入球。他還談到中場基沙文今屆的角色變化，大讚這位31歲中場大腦的防守跟進攻一樣優秀。



迪甘斯與隊長洛里斯一起出席記者會。（Getty Images）

4強前，基沙文在今屆世界盃為隊友製造了17次，預期助攻2.9次，兩項數據皆冠絕所有球員。在8強對英格蘭，他送上兩次助攻，今屆累積3次助攻，並列今屆最多。此外，基沙文在國際賽合共28次助攻，令他成為法國國家隊史上助攻最多的球員。

迪甘斯說：「他（基沙文）在今屆賽事踢得好好，我們需要他在4強踢出一樣的水平。」

基沙文獲頒28號球衣，以表揚他累積28次助攻。（Twitter）

基沙文雖然名為進攻中場，但常常回到防中位置幫忙。迪甘斯續說：「他是那種可以改變球隊的球員，因為他真的非常勤力，還有他的天賦技術。他在今屆世界盃的角色有點不同，但這個位置很適合他。」

「他的防守就跟他的進攻一樣好。當然，他的主要職責不是去搶波，他的左腳非常好，可以為隊友製造機會。」

基沙文出席操練。（Getty Images）

讚基沙文總為團隊着想

「他是個永遠為團隊着想的球員，而且非常勤力，可能比大部分球員都要勤力。」

基沙文在2019年轉投巴塞隆拿，表現未如理想，現已回到馬德里體育會。迪甘斯說：「他已經成為頂級球員有10年，他亦跟很多球員一樣，經歷過困難的時間，但他的心理質素很強。就像很多世界級球員一樣，他在最重要的比賽總能發揮出最佳的水準。」

麥巴比出席操練。（Getty Images）

談到對摩洛哥時的踢法，迪甘斯表示會爭取主導控球，他說：「我們想控球製造威脅，但你見到我們對波蘭的比賽，對方擁有控球比預期多。我們的快速反擊跟摩洛哥一樣強，但我們不會放棄控球的。當我們控球在腳時，我們要令控球變得有作用。」

有「作客」心理準備

摩洛哥是史上首支打入世界盃4強的非洲及阿拉伯國家，由於今屆在卡塔爾舉行，所以摩洛哥往往有大量支持者入場，如同有半個主場之利。迪甘斯表示球隊已經有「作客」的心理準備，他說：「他們會從球迷巨大的支持中得益，我已經見到這一點，我的球探都告訴我了。我們都知道，比賽當日一定會非常嘈雜，但這是球賽的一部分，我們已經準備好了。」

他續說：「現場氣氛不會幫你入波，但能夠有那麼大聲的支持，對他們是一件好事。」

摩洛哥足總、政府與當地航空公司合作，在周二及周三安排到30班航班接載摩洛哥球迷到多哈。若以一班機平均310名乘客計算，這兩天會有近1萬名摩洛哥球迷來到，令到當地的摩洛哥球迷增加近一倍到約2.6萬人。

相信現場大部分會是摩洛哥的球迷。（Getty Images）

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