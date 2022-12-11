世界盃︱英格蘭負法國出局修夫基開腔談去留　承認錯失奪冠機會

英格蘭世界盃8強負法國出局，難免再次觸及領隊修夫基（Gareth Southgate）的前途問題，賽後他這樣回應：「每次大賽之後，我們都會坐下來檢討，那需要多一點時間來確保每個人作出正確決定。」



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英格蘭世界盃爭冠再次失敗，修夫基安慰一眾愛將。（Getty Images）

修夫基：「球員已不能付出更多」

修夫基跟英格蘭足總的合約至2024年才屆滿，他的領軍成績理想，2018世界盃驚喜領軍得到殿軍，2020歐洲國家盃更勇闖決賽，戰至互射12碼僅負意大利，2022世界盃以冠軍為目標，可惜籤運不佳8強便遇上法國這支上屆冠軍，終以1：2遺憾落敗。冠軍目標曾經這樣近，現在又變得那麼遠。

他盛讚麾下一眾英格蘭球員表現，「他們已不能付出更多，如此表現值得更好結果，但說到底一切還是取決於入球。」修夫基稱，「我剛剛跟球員說，他們已付出所有，面對一支頂級球隊表現很好，雙方都有一些細微的地方決定最終比賽戰果。」

承認錯失世界盃奪冠機會

他亦為射失第二球12碼的隊長哈利卡尼辯護，「我們是一支球隊，贏就一齊贏，輸亦一起輸，我們讓對手有一些機會，也錯失了一些機會。」他又指出，「哈利在英格蘭一直表現出色，在這種情況總是非常可靠。假如沒有他的入球，我們根本不能到達現在身處位置。」

修夫基承認英格蘭今次是錯失捧盃機會，「是的，我們今次是為冠軍而來。我們曾相信我們能做到，今仗面對應屆冠軍的表現，顯示我們確有能力可以做到。」

52歲的修夫基同時確認，從卡塔爾飛返英倫後會跟足總開會商討去留，「每次大賽之後，我們都會坐下來檢討，那需要多一點時間來確保每個人作出正確決定。」他英格蘭足總的合約至2024年才屆滿，惟又一次大賽失利，雙方要決定球隊未來去向，以及是否繼續合作下去。

卡尼大起大落的90分鐘：

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