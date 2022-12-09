世界盃︱英格蘭對法國前夕　英媒突爆賓韋特離隊「真相」

英格蘭大軍正準備周六深夜3時大戰法國之際，英國《星報》卻爆出賓韋特（Ben White）早前離隊的原因，指他並非外界估計的家庭和個人原因離開卡塔爾，而是跟領隊修夫基的副手賀蘭（Steve Holland）不和導致。



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英格蘭大戰法國前，英國小報突爆守將賓韋特離隊「真相」。（Getty Images）

11月30日，正當英格蘭剛完成3場分組賽首名晉級16強，突然傳來阿仙奴守將賓韋特已離隊的消息。當時英格蘭足總發聲明稱，「韋賓特因個人理由離開英格蘭訓練基地回國，今屆餘下世界盃賽事不預期會歸隊。在此時刻，我們希望外界尊重球員私隱。」

消息一出，賓韋特離隊原因無從得知，只能估計或與家庭因素有關。日前另一英兵史達寧在曼徹斯特豪宅遭爆竊，亦離營安慰受驚嚇的未婚妻和3年幼子女，惟消息指他周四（8日）已飛返卡塔爾，趕及在法國大戰前歸隊。反而率先離隊的賓韋特一直未有消息，直到《星報》的獨家消息。

英國《星報》獨家消息披露賓韋特離陣原因。（《星報》截圖）

該報指，賓韋特本身在英格蘭陣內已感到不開心，難以跟隊友融合，最後一根稻草是他與副領隊賀蘭不和，據了解「賓韋特在球隊對美國前的球隊會議上，對美國隊一些重要資訊沒有認識」，於是跟賀蘭嘈交。

及後在雙方同意下，讓賓韋特離開英格蘭陣營，不用重返卡塔爾。

賓韋特被指與修夫基副手賀蘭（左）鬧不和觸法離隊。（Getty Images）

這個說法當中有一大疑點，就是賓韋特在英格蘭陣中並非孤身一人，事關他的阿仙奴球會隊友布卡約沙卡和門將蘭斯達爾均在陣中，未能融入隊友的說法似乎有點牽強。加上當下正值英格蘭備戰法國的關鍵時刻，時此才漏出風聲，不得不惹人懷疑。

須留意的是，《星報》向來風評一般，消息未必可信，然而外界對賓韋特離隊一事一無所知，因此其他小報和傳媒均紛紛轉載此消息。

無論如何，賓韋特也不是英格蘭大軍要角，他在英格蘭3場分組賽均未上陣，16強對塞內加爾時已離隊回國。

英格蘭世界盃8強戰何時上演？ 2022年12月10日（周六）深夜3時上演，對手是法國。

英格蘭上屆世界盃的成績是？ 英格蘭上屆世界盃得第四名，他們在季軍戰不敵比利時。

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