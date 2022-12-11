世界盃︱卡尼射失12碼連累英格蘭負法國　傷心痛哭獲門將「護駕」

英格蘭世界盃8強1：2憾負法國出局，錯失12碼扳平黃金機會的隊長哈利卡尼（Harry Kane）成為焦點人物。

他一度傷心得站不起來，要靠領隊修夫基扶起。卡尼賽後稱：「作為隊長和射失12碼的球員，我會承擔責任。」



英格蘭負法國世界盃8強出局，隊長卡尼十分自責。（Getty Images）

英格蘭落後0：1時，卡尼操刀射入12碼為球隊扳平，射進在國家隊的第53球，追平朗尼的入球王紀錄。到法國2：1再度領先，84分鐘卡尼再獲為英格蘭追平的黃金機會，球證再度判罰12碼，卡尼再度主射，今次皮球卻一飛沖天，「宴客」收場。英格蘭終以1：2敗陣，8強止步。

球證鳴笛完場後，卡尼傷心得蹲在草地，久久未能自己，當時有攝影師上前企圖拍攝近鏡，英格蘭門將比克福特和守將捷比亞隨即「護駕」，擋在卡尼身前阻止攝影師走近。

攝影機企圖拍卡尼的傷心大特寫，被英格蘭門將比克福特和守將捷比亞阻止。（Twitter）

及後，卡尼直到領隊修夫基上前安慰，陪伴淚眼汪汪的他離場。對於同一場比賽兩度與熱刺隊友、法國門將洛里斯12碼對決，卡尼賽後說：「我不是個會想太多的人，無論一場比賽我獲得一個還是兩個12碼，準備功夫也是一樣。」

「賽前的準備工作沒有任何可挑剔之處，感覺沒有任何分別。主射時我是有信心的，但執行上我做不到自己想要的。」卡尼稱，「對我和球隊都是很難受，這是我必須承受，之後再重新振作起來。」

卡尼大起大落的90分鐘：

+ 8

「作為隊長和射失12碼的球員，我會承擔責任。」卡尼為隊友表現感到自豪，「我們表現更出色，機會亦更多，但足球就是要講求最微小的細節。」

英格蘭歷來曾有不少12碼噩夢，大賽射失的名將計有現任領隊修夫基、華度和皮雅斯等，卡尼成為最新一位。修夫基說起愛將卡尼時表示，「你也能夠料到，他非常、非常失落，但他完全毋須責備自己。我們全靠他的領導才能和入球，才能達到今天的位置。」

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