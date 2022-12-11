世界盃︱英格蘭負法國出局球迷消愁　一場波消耗3.5億英鎊啤酒

英格蘭在今屆世界盃一直表現不俗，再次掀起國民對奪冠的期待，8強大戰遇上法國，英格蘭球迷各自出外或在家中舉行睇波派對，可惜結果不似預期，憾負出局。

開心慶祝要有酒，失意出局更加要有酒，有研究指英格蘭球迷單是這場比賽，已在全國酒吧消耗價值3.5億英鎊（約33.4億港元）的啤酒。



英格蘭不敵法國出局，球迷更加需要啤酒忘記哀傷。（路透社）

單是英格蘭對法國的8強戰，估計全英國消耗2800萬品脫（pint／每品脫約473毫升）的啤酒。這場全英盛大睇波派對，是當地人自新冠疫情以來首度「大解放」，由酒吧到各大戶外廣場充滿觀戰人潮，幾乎人人手上拿着一杯啤酒。上述數字尚未計算為各家庭供應的另外5000萬品脫。

英格蘭球迷失意眾生相：

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市場研究公司GlobalData指出，全英國3萬間酒吧在英格蘭對法國一仗迫滿人潮，期間球迷合共用上3.5億英鎊來買啤酒，數字相當驚人。這場8強大戰令酒吧生意大增50％，創下自2019年12月新冠疫情爆發以來最繁忙的一天。

英國《太陽報》引述英國啤酒及酒吧協會指出，這場大戰在當地時間晚上7時開波，有助球迷早早迫滿區內酒吧，亦令酒客停留更長時間。

勝出一方的法國球迷在凱旋門慶祝。（路透社）

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