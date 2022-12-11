世界盃︱英格蘭負法國出局球迷消愁 一場波消耗3.5億英鎊啤酒
撰文：吳慕兒
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英格蘭在今屆世界盃一直表現不俗，再次掀起國民對奪冠的期待，8強大戰遇上法國，英格蘭球迷各自出外或在家中舉行睇波派對，可惜結果不似預期，憾負出局。
開心慶祝要有酒，失意出局更加要有酒，有研究指英格蘭球迷單是這場比賽，已在全國酒吧消耗價值3.5億英鎊（約33.4億港元）的啤酒。
單是英格蘭對法國的8強戰，估計全英國消耗2800萬品脫（pint／每品脫約473毫升）的啤酒。這場全英盛大睇波派對，是當地人自新冠疫情以來首度「大解放」，由酒吧到各大戶外廣場充滿觀戰人潮，幾乎人人手上拿着一杯啤酒。上述數字尚未計算為各家庭供應的另外5000萬品脫。
英格蘭球迷失意眾生相：
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市場研究公司GlobalData指出，全英國3萬間酒吧在英格蘭對法國一仗迫滿人潮，期間球迷合共用上3.5億英鎊來買啤酒，數字相當驚人。這場8強大戰令酒吧生意大增50％，創下自2019年12月新冠疫情爆發以來最繁忙的一天。
英國《太陽報》引述英國啤酒及酒吧協會指出，這場大戰在當地時間晚上7時開波，有助球迷早早迫滿區內酒吧，亦令酒客停留更長時間。
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修夫基領軍下，英格蘭在世界盃成績如何？
修夫基帶領英格蘭在2018世界盃得第四名，2022世界盃則8強負上屆冠軍法國止步。
2022世界盃哪幾隊入四強？
法國、阿根廷、克羅地亞及摩洛哥。