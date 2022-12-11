世界盃2022｜英格蘭卡尼錯失追平良機　基奧特奠勝領法國闖4強

法國在世界盃8強以2：1擊敗英格蘭，闖入4強，將與摩洛哥爭入決賽。

法國由曹亞文尼遠射開紀錄，半場領先，但他換邊後「犯天條」，絆倒布卡約沙卡，哈利卡尼主射12碼，為英格蘭追平1：1。雖然英格蘭愈打愈好，但找不到第二個入球，相反法國的基奧特接應基沙文傳中頂入，再度領先2：1。英格蘭尾段再博得12碼，但卡尼一射炒高，錯失追平的黃金機會，最終法國保持勝局贏2：1晉級。



兩軍主帥修夫基及迪甘斯賽前寒暄。（Getty Images）

法國是較快入局的一隊，11分鐘製造到威脅埋門，基沙文放直線往右路，奧士文尼迪比利傳中，中鋒基奧特在史東斯及基爾獲加之間頭槌攻門，被英格蘭門將比克福特沒收。

賽前焦點是英格蘭如何看管法國左翼基利安麥巴比，英軍派上速度見稱的基爾獲加為右閘，他大部分時間也不助攻，有時更縮入中路，踢得像右中堅，幾乎以人盯人式看管麥巴比。佐敦軒達臣名為防中，但位置很多時偏右，宛如一位右翼衛，加強對麥巴比的控制。右翼布卡約沙卡亦勤力回防，幫忙看管麥巴比之外，兼挾制法國左閘迪奧靴南迪斯。

儘管英格蘭將麥巴比的威脅減至最低，但過於着重麥巴比，令到其他法國球員有空位。17分鐘，法國的麥巴比左路引球推進，跟烏柏美卡奴「撞牆」後推入中路，避開迪格蘭賴斯的飛鏟，傳予右路的奧士文尼迪比利。迪比利帶波入到禁區，麥巴比亦跑入去，令英格蘭防線屯重兵在禁區內。迪比利回傳禁區外的基沙文，基沙文再橫傳娥眉頂對出的曹亞文尼。曹亞文尼無人看管，一控即抽，祖迪比寧咸從禁區衝出來封也慢了一步，這記遠射直飛網窩，法國領先1：0。

曹亞文尼先開紀錄。（Getty Images）

曹亞文尼射入遠程炮後慶祝。（Getty Images）

落後的英格蘭企穩陣腳，表現有改善，組織到攻勢。21分鐘，英格蘭在禁區頂博到罰球，勞基梳爾左腳處理，彎過人牆邊，但被法國門將洛里斯接實。22分鐘，哈利卡尼力壓烏柏美卡奴轉身，禁區內面對洛里斯一射，被對方封到；佐敦軒達臣之後斬向後柱，隊友未能接應。

梳爾主射罰球。（Getty Images）

在球會，哈利卡尼及洛里斯是熱刺隊友，而在今場世界盃8強，兩人就分別是英格蘭及法國的隊長，多次正面交鋒。29分鐘，哈利卡尼離門25碼遠射，勁度十足，洛里斯撲出。

哈利卡尼的近射被洛里斯救到。（Getty Images）

39分鐘，法國前場罰球有心思，基沙文選擇開地波，再打入禁區，迪奧靴南迪斯左路傳中，麥巴比中路接應一抽高出。英格蘭爭回控球優勢，上半場造出5次攻門3次中目標，但3射2中的法國半場仍領先1：0。

法國罰球攻勢，迪奧靴南迪斯落底傳中，但最後麥巴比射高。（Getty Images）

在今屆世界盃，很多教練都喜歡半場或換邊後早段換人，但英格蘭領隊修夫基及法國主帥迪甘斯一直按兵不動。承接上半場的形勢，英格蘭在下半場愈踢愈好。47分鐘，英格蘭角球攻勢，法國解圍出禁區外，梳爾一控有點離腳，比寧咸勁射，洛里斯救出。

52分鐘，英格蘭右路組織，沙卡與比寧咸「撞牆」後，在禁區內引球推進，博到犯規，被曹亞文尼絆跌，球證直指12碼。英格蘭隊長哈利卡尼操刀，勁射入網，在54分鐘追成1：1。

沙卡被曹亞文尼絆跌，英格蘭獲得12碼。（Getty Images）

哈利卡尼勁射12碼入網，為英格蘭追平1：1。（Getty Images）

剛追平的英格蘭有點分心，在55分鐘中門大開，拉比奧特中路遠射，被比克福特撲出。令人期待的麥巴比爆破英格蘭一幕在57分鐘出現，他與基爾獲加正面交鋒，憑速度壓贏對手落底傳中，但基奧特及迪比利都未能接應。在英格蘭重兵拑制下，這是麥巴比今場少有的突破機會。

法國有麥巴比，英格蘭亦有沙卡，這位21歲小將在60分鐘獨闖龍潭，帶波殺入法國禁區再起腳，被洛里斯撲出。70分鐘，英格蘭有次領先良機，佐敦軒達臣處理前場右路罰球，斬入禁區，哈利馬古尼頭槌一頂，僅柱邊出界。英格蘭這段時間氣勢如虹，72分鐘梳爾左路傳中，遠柱的沙卡撞射出界。

馬古尼頭槌斜出。（Getty Images）

馬古尼對錯失機會感到失望。（Getty Images）

戰情變得開放，法國亦組織到攻門，他們在77分鐘一次左路傳中，迪比利再傳入中路，基奧特近距離攻門，被比克福特反應快撲出。接着，法國角球攻勢，雖然被英格蘭解圍出禁區，但他們再度組織，交回基沙文腳下，他的左路傳中，準確地找到基奧特，後者為法國頂成2：1。

基沙文今場表現搶鏡，法國的兩個入球皆是來自他的助攻。比起上屆，基沙文的位置靠後了一點，少了入禁區接應射門，更多造就隊友、分波到兩翼或者放直線入腹地。傳球獨到外，基沙文防守亦落力，多次見他回防及落腳鏟波，愈來愈往中場大師的方向蛻變。

基奧特頭槌入波，為法國領先2：1。（Getty Images）

基奧特慶祝入球。（Getty Images）

在基奧特的入球出現後，兩軍才開始換人，其中英格蘭在79分鐘派了史達寧及美臣蒙特入替。英軍的換人很快見效，英格蘭放高波入禁區，美臣蒙特跑去入楔時被迪奧靴南迪斯撞跌，球證看過VAR後，在82分鐘判英格蘭獲得12碼。卡尼再次站到12碼點前，同樣選擇勁射，但結局不同，這球一腳抽高，錯失了追平的黃金機會！

卡尼在84分鐘再度主射12碼，但這球射高。（Getty Images）

今場補時8分鐘，到99分鐘，英格蘭的馬古尼在禁區頂博到罰球，英格蘭的最後一擊交到後備入場的拉舒福特腳下。他選擇直射，結果高出，未能威脅洛里斯的大門。最終，法國靠曹亞文尼及基奧特各建一功，以2：1擊敗英格蘭，闖入世界盃4強，將與黑馬摩洛哥爭奪決賽席位。

值得一提的是，上屆亞軍克羅地亞也打入4強，與阿根廷爭入決賽。換言之，今屆的世界盃決賽說不定會出現上屆翻版！

基奧特賽後當選今場最佳球員。（Getty Images）

法國正選陣容：

門將：1洛里斯

後衛：5祖利斯古迪、4華拉尼、18烏柏美卡奴、22迪奧靴南迪斯

防中：8曹亞文尼、14拉比奧特

攻中：11奧士文尼迪比利、7基沙文、10基利安麥巴比

前鋒：9基奧特



英格蘭正選陣容：

門將：1比克福特

後衛：2基爾獲加、5史東斯、6哈利馬古尼、3勞基梳爾

中場：8佐敦軒達臣、4迪格蘭賴斯、22祖迪比寧咸

前鋒：17布卡約沙卡、9哈利卡尼、20菲爾科頓



世界盃8強法國對英格蘭的正選陣容。（01美術製圖）

【球迷注意】英格蘭對法國的8強賽事，**沒有**免費直播。

【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷

12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭

英格蘭大軍近日爆出不少事端，例如史達寧因家居被爆竊而即時返回英國，賓韋特又被指與領隊修夫基不和而離隊，幸好並非大事，史達寧亦已歸隊。「萬人迷」碧咸日前更前往訓練基地探班，為「師弟」打氣。

修夫基向碧咸送上7號球衣。（England football team Facebook）

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法國際了麥巴比，還有基奧特（圖）。（Getty Images）

麥巴比回復操練。（路透社）

英格蘭陣前消息：

法國陣前消息：

回顧兩隊16強表現：

【16強】法國3：1波蘭

法國靠基利安麥巴比梅開二度，並助攻基奧特入波，以3：1擊敗有羅拔利雲度夫斯基破蛋的波蘭，晉級8強，會遇上英格蘭。

【16強】英格蘭3：0塞內加爾

英格蘭靠佐敦軒達臣、哈利卡尼及布卡約沙卡各建一功，以3：0大勝塞內加爾。

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