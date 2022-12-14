世界盃︱阿根廷入決賽首都萬民狂歡　「美斯美斯美斯」呼聲不絕

世界盃4強阿根廷對克羅地亞，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市中心迫滿人潮，一場盛大萬人派對，見證美斯神級演出領軍3：0擊敗克羅地亞，時隔8年再入決賽，地標方尖碑（The Obelisk）一帶人群由白天慶祝至入夜。



阿根廷擊敗克羅地亞入決賽，首都布宜諾斯艾利斯地標方尖碑一帶人群由白天慶祝至入夜。（路透社）

美斯33分鐘操刀主射12碼得手為阿根廷先開紀錄，人群高呼：「美斯、美斯、美斯」，一場盛大慶祝派對，隨即展開。

布宜諾斯艾利斯慶祝派對：

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阿根廷半場領先兩球，當艾華利斯接應美斯助攻射進3：0一球，布宜諾斯艾利斯全城群眾興奮慶祝，在餐廳睇波的個個從椅子上彈起，跟街上的人群一樣，開心得手舞足蹈、互相擁抱親吻。

美斯再次領阿根廷晉身世界盃決賽。（Getty Images）

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眾人高唱美斯之歌：「牽着美斯的手，我們一路戰至最後。」受訪年輕球迷，不約而同齊齊高呼：「我完全開心到傻咗」。

興奮、狂喜，難以用筆墨形容，阿根廷國旗四處飄揚，大家都知道，這是35歲的美斯最後一次出戰世界盃，他日沒有這位當世球王，前途難料，眾人深知阿根廷必須把握今次機會，力爭大力神盃。

入夜後，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯慶祝人潮不減反增。（美聯社）

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