世界盃︱阿根廷入決賽首都萬民狂歡 「美斯美斯美斯」呼聲不絕
撰文：吳慕兒
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世界盃4強阿根廷對克羅地亞，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市中心迫滿人潮，一場盛大萬人派對，見證美斯神級演出領軍3：0擊敗克羅地亞，時隔8年再入決賽，地標方尖碑（The Obelisk）一帶人群由白天慶祝至入夜。
美斯33分鐘操刀主射12碼得手為阿根廷先開紀錄，人群高呼：「美斯、美斯、美斯」，一場盛大慶祝派對，隨即展開。
布宜諾斯艾利斯慶祝派對：
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阿根廷半場領先兩球，當艾華利斯接應美斯助攻射進3：0一球，布宜諾斯艾利斯全城群眾興奮慶祝，在餐廳睇波的個個從椅子上彈起，跟街上的人群一樣，開心得手舞足蹈、互相擁抱親吻。
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眾人高唱美斯之歌：「牽着美斯的手，我們一路戰至最後。」受訪年輕球迷，不約而同齊齊高呼：「我完全開心到傻咗」。
興奮、狂喜，難以用筆墨形容，阿根廷國旗四處飄揚，大家都知道，這是35歲的美斯最後一次出戰世界盃，他日沒有這位當世球王，前途難料，眾人深知阿根廷必須把握今次機會，力爭大力神盃。
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12月14日（三）深夜3時：【4強2】法國 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）
12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】克羅地亞 對 4強負方（ViuTV免費直播）
12月18日（日）晚上11時：【決賽】阿根廷 對 4強2勝方（ViuTV免費直播）
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阿根廷對上一次打入世界盃決賽是哪一年？
2014年，那屆他們在美斯領軍下，決賽不敵德國得亞軍。
阿根廷對克羅地亞由哪兩位球員入波？
艾華利斯梅開二度，美斯入一球。