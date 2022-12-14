世界盃｜阿根廷3球輕取克羅地亞率先闖決賽　艾華利斯梅開二度

卡塔爾世界盃4強，阿根廷與克羅地亞爭奪決賽席位。戰至上半場中後段，艾華利斯博得12碼，美斯操刀勁射破網，其後艾華利斯獨闖對方腹地建功，阿根廷半場領先兩球，美斯下半場再交神級助攻，艾華利斯梅開二度，結果阿根廷以3球輕取克羅地亞，率先躋身決賽。



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卡塔爾世界盃首場4強戰，由阿根廷與克羅地亞爭奪決賽席位。阿根廷今仗改踢4人防線，繼續由隊長美斯領軍，前線與祖利安艾華利斯攻堅，迪保羅則從後支援。克羅地亞方面，37歲的莫迪歷如常正選，與波索域及高華錫鎮守中場線，後場繼續有「面罩中堅」古華迪奧夥拍老將洛夫雲。

美斯妻子與兒子亦是今場的座上客。（Getty Images）

上半場戰情膠著，阿根廷早段稍稍主導戰局，惟面對嚴防的克羅地亞，未能找到太多空位。25分鐘終有一次中目標射門，安素費南迪斯禁區外起腳，射門刁鑽，幸好克羅地亞門將利華高域及時到位撲出。

安素費南迪斯禁區外起腳，亦造成一定威脅。（Getty Images）

阿根廷一次直線撕破克羅地亞防線，艾華利斯接應單刀面對利華高域，出迎時撞跌艾華利斯，球證直接吹罰12碼，由美斯操刀，勁抽網頂中鵠，阿根廷34分鐘領先1：0，亦是美斯今屆第5球。

美斯信心十足，12碼勁射網頂破網開紀錄。（Getty Images）

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阿根廷一次反擊，艾華利斯由中場長驅直進，亦有隊友拉開空位，艾華利斯繼續引球，先後被祖爾奴域及蘇沙撞到皮球，卻依然落在艾華利斯腳下，其後近射破網，阿根廷5分鐘連下兩城，半場兩球領先。

艾華利斯（右）獨闖對方禁區建功，美斯當然高興。（路透社）

克羅地亞半場隨即「撳掣」，尼高拉華錫及米斯拿夫柯錫分別入替蘇沙及柏沙歷。克羅地亞主帥達歷（Zlatko Dalic）其後再有調動，抽起中場波索域，換入前鋒般奴柏高域。

即使美斯面對古華迪奧，亦可以身位護住皮球，再與艾華利斯一個撞牆入楔，美斯近射被利華高域撲出。換入柏高域後，克羅地亞更多以高空攻勢進襲，阿根廷即換入利辛度馬天尼斯。克羅地亞開出角球造成阿根廷後防一輪混戰，達米安馬天尼斯以手槌打出。

美斯與艾華利斯撞牆入楔後，近射被利華高域擋出。（路透社）

美斯右路再顯功架，以速度壓過古華迪奧，這名「面罩中堅」力追，美斯再以假身騙過對手落底，即使古華迪奧力阻，美斯照常地波橫傳，艾華利斯做最簡單的事，近門把皮球送入網，阿根廷領先至3球。

艾華利斯接應美斯橫傳，近射射成3：0。（Getty Images）

大局已定，阿根廷換入早前有傷的戴巴拿，其後未有刻意再施壓，結果阿根廷以3球擊敗克羅地亞，相隔8年再闖世界盃決賽。

阿根廷正選陣容（4-3-1-2）：

門將：23達米安馬天尼斯

後衛：26拿侯爾盧斯路﹑13基斯甸羅美路﹑19奧達文迪﹑3達利亞費高

中場：24安素費南迪斯﹑5里安度柏利迪斯﹑20阿歷斯麥亞里士打

進攻中場：7迪保羅

前鋒：9祖利安艾華利斯﹑10美斯



克羅地亞正選陣容（4-3-3）：

門將：1利華高域

後衛：22祖爾奴域﹑6洛夫雲﹑20古華迪奧﹑19波拿蘇沙

中場：10莫迪歷﹑11波索域﹑8高華錫

前鋒：15柏沙歷﹑9卡拉馬歷﹑4比列錫



世界盃賽程12.13。（01美術製圖）

12月13日（二）深夜3時：【4強1】克羅地亞 對 阿根廷（ViuTV免費直播）

12月14日（三）深夜3時：【4強2】法國 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】4強1負方 對 4強2負方（ViuTV免費直播）

12月18日（日）晚上11時：【決賽】4強1勝方 對 4強2勝方（ViuTV免費直播）

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克羅地亞自1998年首次參加世界盃，當屆以一席季軍一鳴驚人，然而後來經歷了十多年低潮，至4年前的2018年世界盃，一舉殺入姿態，再次展現黑馬本色。（克羅地亞連續兩屆闖4強 回顧格仔軍團25年高低起跌）

對於陣中37歲主將莫迪歷而言，如今晚擊敗阿根廷，連續兩屆世界盃闖入決賽，固是球員生涯不可多得的成就，更重要是，決賽當日是他爺爺的31周年死忌，當年他爺爺在南斯拉夫內戰被軍人處決，克羅地亞經歷了多少戰火才贏得國家獨立，他們這件格仔球衣，滿載淚水、血汗和民族情懷。（世界盃講古．克羅地亞｜格仔球衣的重量——從戰火孕育的團結與韌力）

克羅地亞身上的格仔球衣，充滿份量。（Getty Images）

阿根廷方面，球隊上仗被荷蘭迫和2：2，最後互射12碼才鎖定4強席位，賽後美斯一反寡言的常態，與隊友一起向荷蘭大報復，他更直接走到荷蘭主帥雲高爾面前放話。之後接受傳媒訪問，他繼續炮轟對手，怒斥荷蘭全隊上下都「太多話」，並指雲高爾一直不尊重他們。

平日甚少發怒的美斯，突然「爆seed」啟動「馬勒當拿模式」，這樣的他會否更將內在潛能爆發？這一仗，他必定為克羅地亞防線帶來嚴峻考驗。

美斯認為荷蘭將帥賽前連番發言，不尊重自己及隊友。（路透社）