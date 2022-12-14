世界盃｜阿根廷新一代艾華利斯孭飛　昔日合照小球迷變美斯好拍檔

22歲阿根廷前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）先博12碼，再獨闖龍潭建功，換邊後再入一球，盡顯其衝擊力，阿根廷以3：0大勝克羅地亞晉級，他成為球隊晉級世界盃決賽的大功臣。

艾華利斯今季在曼城擔任艾寧夏蘭特的後備，本身在阿根廷國家隊也是拿達路馬天尼斯的副選，但此子每次落場都有好表現，在世界盃攻入4球，並搶走了馬天尼斯的正選，成為阿根廷新一代前鋒。



艾華利斯博到利華高域「犯天條」。（Getty Images）

艾華利斯在32分鐘博到12碼。當時克羅地亞防線壓得很上，部署在中圈。艾華利斯在克羅地亞一對中堅洛夫雲及加華度爾之間找機會，洛夫雲墮得較深，加華度爾沒有跟貼艾華利斯。阿根廷隊友傳球上去，艾華利斯衝前接應，克羅地亞防線中門大開，洛夫雲及加華度爾也追不上他。面對門將利華高域，艾華利斯一挑，博到對方犯規，球證判12碼，由美斯射入，阿根廷得以打破僵局。

利華高域撞跌了艾華利斯。（Getty Images）

【艾華利斯博12碼一球逐格睇】

美斯與艾華利斯慶祝入球。（Getty Images）

39分鐘，艾華利斯為阿根廷拉開到2：0的入球更顯示出他的衝擊力。當時阿根廷從後場打反擊，美斯伸腳一踢後跌倒，艾華利斯衝過搶到控球，之後大步推過半場，波拿蘇沙及祖蘭奴域且戰且退。

阿根廷右閘拿侯爾盧斯路高速跑上來，直插禁區，引開了波拿蘇沙的注意。艾華利斯繼續引球推進殺入去，之後有點幸運成份，皮球如「波子機」一樣省到波拿蘇沙及祖蘭奴域，但仍落在艾華利斯面前，由他一腳射入。

艾華利斯由後半場帶到入禁區，雖然最後有點跌跌碰碰，但都能夠射入。（Getty Images）

【艾華利斯2：0入球逐格睇】

69分鐘，艾華利斯攻入今場個人第二球，這次就簡單一點，美斯在右路「舞龍咁舞」，擺脫加華度爾後傳中，艾華利斯門前撞入，幫阿根廷領先3：0。他今場兩次埋門，兩次皆中目標，全部轉化為入球。艾華利斯今屆世界盃4次正選，攻入4球。他各項比賽8次為阿根廷正選上陣，其中6場入波。

艾華利斯接應美斯傳中射入，梅開二度，阿根廷贏到3：0。（Getty Images）

自阿古路退役後，阿根廷一直為美斯尋找一位衝鋒陷陣的好拍檔。還以為今屆世界盃會是拿達路馬天尼斯大展身手的時候，結果比美斯年輕13歲的艾華利斯跑出！

美斯在今屆世界盃覓得艾華利斯這位好拍檔。（Getty Images）

本身阿根廷的正選前鋒是拿達路馬天尼斯，但他今屆表現低迷，頻頻失機，反而艾華利斯後備上陣的表現更令人留下深刻印象。在第三場分組賽對波蘭，他首度在世界盃正選，即取得入球。接着16強對澳洲，他繼續正選又入波。自此他鎖定了阿根廷前鋒正選位置，取代了馬天尼斯。今場4強，他梅開二度兼為美斯博到12碼，表現八面玲瓏。

艾華利斯以22歲316日成為繼比利之後，在世界盃4強或決賽梅開二度的最年輕球員。

「我們實至名歸的，踢了一場精彩的比賽。我們現在入決賽了，這正是我們的目標。」艾華利斯賽後說：「我們現在非常高興，因為我們取得的成就，但現在希望贏得更多。」

足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）分享一張艾華利斯及美斯的舊合照，表示艾華利斯10年還是一位要求與美斯合照的小球迷，夢想有日可以踢世界盃；在今場，艾華利斯梅開二度，在世界盃4強入波。

艾華利斯今年從河床加盟曼城，擔任夏蘭特的後備，今季英超只有3次正選9次後備入替，攻入3球。這位夏蘭特後備如今在世界盃大放異采，不知在下半季英超有沒有機會令曼城領隊哥迪奧拿轉踢雙箭頭？

艾華利斯在世界盃表現優秀，成為阿根廷正選前鋒，有沒有能力在曼城跟夏蘭特又爭一爭正選？（Getty Images）

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