世界盃2022｜莫迪歷最後一舞遺憾收場　賽後風度依然：祝美斯好運

阿根廷對克羅地亞的世界盃4強戰，81分鐘，中場大腦莫迪歷退下火線，步離球場時黯然神傷，37歲的他知道，大概職業生涯也與世界盃冠軍無緣。

識英雄﹑重英雄，美斯﹑迪馬利亞及阿古路紛紛上前與他擁抱，在場的球迷也向這名克羅地亞隊長報以掌聲。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

克羅地亞未能延續「加時之王」的氣勢，被阿根廷在90分鐘內技術性擊敗，最終3球飲恨，即使連續兩屆至今打入最後4強，惟依然與冠軍無緣。

克羅地亞隊長﹑37歲的莫迪歷（Luka Modric）末段退下火線，不禁流露出失望之情，垂下頭來，邊撥頭髮﹑邊稍稍掩面，隨着球迷的掌聲緩緩地步出球場。「魔笛」先後與主帥達歷及隊友們逐一擊掌，這名克羅地亞中場大將坐在後備席，再度垂下頭來，大概知道自己的生涯中也無法捧走世界盃。

世界盃｜阿根廷3球輕取克羅地亞率先闖決賽 艾華利斯梅開二度

世界盃球評｜阿根廷戰術得宜解決加時之王 一招逼出克羅地亞弱點

莫迪歷的世界盃之旅告終，難掩失望。（路透社）

+ 1

完場哨子聲響起的一刻，塵埃落定，阿根廷的迪馬利亞隨即走向莫迪歷，擁抱兼安慰這名皇馬舊隊友。美斯當然有向莫迪歷致意，二人雙手交握，毋須任何言語已盡顯惺惺相惜之情。昔日在西甲，美斯領巴塞隆拿與皇馬中場大師莫迪歷大鬥不知多少回，今次二人在國際賽最大舞台最後一舞，能在準決賽相遇是幸福也是命運。

當莫迪歷失意地走回球員通道，因心臟問題已退役的阿根廷名宿阿古路，亦向這位可愛可敬的老對手，送上安慰的攬抱。

阿古路在球員通道向莫迪歷送上擁抱。（Twitter）

莫迪歷：祝美斯好運

當莫迪歷步離球場時，不少現場球迷站立鼓掌致意，當中不乏阿根廷球迷，對於敵軍球迷的熱烈反應，莫迪歷賽後同樣表示感激，「他們（阿根廷球迷）為我送上掌聲，他們營造的氣氛十分好，我十分感謝他們。」

對於美斯，莫迪歷與老對手惺惺相惜，「美斯踢了一場難以置信的賽事，充分展現他的水平與級數，祝願他在決賽好運。」莫迪歷坦言阿根廷表現比他們踢得好，並指對方應該入決賽，強調球隊上下仍然會傾盡全力爭季軍。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加