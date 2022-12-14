世界盃球評｜阿根廷戰術得宜解決加時之王　一招逼出克羅地亞弱點

阿根廷打到入世界盃4強，想不到今場對克羅地亞可能是今屆踢得最輕鬆的一場，兵不血刃，清風送爽，贈予對方3蛋，繼2014年後再入世界盃決賽。

阿根廷教練史卡朗尼放棄控球打反擊，先做好防守，引克羅地亞防線壓前，由祖利安艾華利斯把握洛夫雲及加華度爾身後的空間，製造了頭兩個入球。在接下來星期日的決賽，無論阿根廷的對手是法國還是摩洛哥，大家都不容錯過，因為那場可能是美斯登基成為球王的歷史一役。



阿根廷慶祝擊敗克羅地亞入決賽。（Getty Images）

難道阿根廷參考了16強荷蘭對美國？今場阿根廷面對克羅地亞，雖然牌面秤先，但在上半場放下身段打防守反擊，踢得比想像中輕鬆。

迪保羅有「美斯保鑣」的外號。（Getty Images）

史卡朗尼排出4-4-2陣式，中場無翼鋒，4個全是跑得搶得的球員，包括迪保羅、安素費南迪斯、里安度柏利迪斯及阿歷斯麥亞里士打，加強活力及攔截，力抗克羅地亞那條以控球見稱的黃金中場。阿根廷的進攻就全靠美斯的策動加上艾華利斯的速度。

艾華利斯一再用速度衝擊克羅地亞防線後的空間。（Getty Images）

阿根廷上半場的兩個入球皆是利用速度衝擊克羅地亞防線身後的空間。先開紀錄的一球，艾華利斯走洛夫雲身後，乘加華度爾不備，單刀殺入禁區，博得12碼，由美斯射入。阿根廷領先2：0的入球則是典型的防守反擊，阿根廷從禁區解圍，美斯加一腳，艾華利斯就由後半場帶到入禁區射入。

【艾華利斯2：0入球逐格睇】

本身克羅地亞也不是攻力強的球隊，中鋒青黃不接，翼鋒亦欠狹小空間突破的能力，面對阿根廷放棄控球，縮後防線，其實「格仔軍團」沒有什麼破門的好辦法，連組織一次中目標埋門都困難。雖然加華度爾年輕，被視為今屆表現最好的中堅，但他的拍檔洛夫雲年老欠速度，當克羅地亞壓前防線時，後面就有大片空間被艾華利斯利用。

阿根廷收起里安度柏利迪斯，換入中堅利辛度馬天尼斯，變成踢五後衛。（Getty Images）

經過8強領先兩球都被荷蘭追平踢到12碼，阿根廷在62分鐘就變陣，收起里安度柏利迪斯，換入中堅利辛度馬天尼斯，變成更守勢的五後衛。至於阿根廷3：0的入球，更大程度上是美斯技術上的輾壓，將加華度爾玩弄於股掌之中，以一人之力撕破克羅地亞防線，傳中予艾華利斯射入。

美斯當選今場的最佳球員。（Getty Images）

阿根廷贏到3：0後，比賽開始進入「垃圾時間」，克羅地亞「谷唔起」，踢不出追平巴西及日本的氣勢。最後，阿根廷就這樣輕輕鬆鬆，以3：0擊敗克羅地亞，昂然晉身決賽。這場4強不但比前兩輪贏澳洲及荷蘭輕鬆得多，甚或至比分組賽贏墨西哥及波蘭都要簡單。

阿根廷今場只得39%控球，但10次射門中多達7次中目標，把握力高，相反克羅地亞射門雖然略多有12次，但全場中目標僅2次。阿根廷利用高效的反擊，在90分鐘內解決了「加時之王」克羅地亞。

賽後阿根廷中場迪馬利亞安慰克羅地亞的莫迪歷。（Getty Images）

阿根廷入決賽，萬眾期待，因為大家有可能見證歷史。35歲的美斯幾乎贏盡所有，金球獎也拿了7次，毫無疑問地是當世第一人，很多球迷都已視他為球王，但他距離毫無爭議登上球王之位，就欠一座世界盃。以他今屆一路以來「Carry」阿根廷的表現，若果阿根廷能夠奪得世界盃，美斯便名正言順地成為繼比利及馬勒當拿後的球王。

美斯離登基及圓夢都只差一步。（Getty Images）

阿根廷今場的戰術亦有啟示，若果決賽的對手是法國，相信會維持今場的踢法，屯兵後防打反擊，壓制基利安麥巴比的突破空間，以人數優勢頂住法國的進攻，依靠美斯策動快速反攻，形成一場由法國主導控球的攻防戰。想一想也覺得精彩！當然，首先要法國過到奇蹟球隊摩洛哥的一關。

美斯在2014年與世界盃冠軍擦身而過，今屆能否一圓美夢？（Getty Images）

12月14日（三）深夜3時：【4強2】法國 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】克羅地亞 對 4強2負方（ViuTV免費直播）

12月18日（日）晚上11時：【決賽】阿根廷 對 4強2勝方（ViuTV免費直播）

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