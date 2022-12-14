世界盃2022｜美斯大讚阿根廷4強部署收效　克羅地亞盡在掌握之中

美斯展現精湛球技，在上半場射入12碼，加上下半場送出助攻，幫助阿根廷在世界盃4強以3：0淘汰克羅地亞入決賽。

35歲的美斯今屆第4次獲得比賽最佳球員，賽後大讚隊友克服8強贏荷蘭的疲倦，非常聰明地去勝出今場的比賽，並表示賽前策略奏效，讓克羅地亞控球反而讓對方更易混亂。他還提到首場分組賽不敵沙特阿拉伯令人意外，但那場敗仗令球隊非團結及強大。



美斯大讚隊友及教練團隊，希望決賽如對上5場比賽一樣贏波。（Getty Images）

美斯今場取得入球及助攻各一，今屆累積5個入球及3次助攻，在射手榜及助攻榜皆並列首位。美斯成為在單屆世界盃攻入5球的最年長球員。他說：「我十分享受這一切，感覺很好，覺得自己充滿力量去面對每場比賽。上場比賽，我們犧牲了很多。我們上場踢到加時，真的不容易。」

美斯向球迷揮手。（Getty Images）

美斯以25次上陣追平馬圖斯，並列世界盃史上上陣次數最多的球員。他以11球超越巴迪斯圖達，成為在世界盃入球最多的阿根廷球員。

「今日我們都很疲倦，但我們竭盡全力去取得勝利。我們踢得好好，傾向這樣的踢法，因為我們知道對方會控球，因為他們有好好的中場球員。不過，我們知道一定會有機會，因為他們很快就變得混亂。我們為今場準備得好好，我很開心。在整屆賽事，我很享受，而且幸運地，我能夠幫到球隊。」

「這支球隊，在強悍以外，還非常聰明，懂得去閱讀球賽。（教練）史卡朗尼之前都講過，這是一支非常聰明的球隊，在需要受壓時球隊懂得怎樣做。在需要用波的時候，球隊知道怎樣去用波。在球隊要壓逼、縮後的時候，大家都知道怎樣閱讀一場比賽。」

今場阿根廷只佔39%控球，但10次射門中多達7次中目標，把握力高，相反克羅地亞射門雖然略多有12次，但全場中目標僅2次。阿根廷利用高效的反擊，在90分鐘內解決了「加時之王」克羅地亞。

【美斯扭過加華度爾送出助攻】

「這支球隊擁有非常優秀的教練團隊，他們不會給對手留下任何機會。他們會讓你清楚每場比賽的細節，對我們有極大幫助。在球場上，我們從來沒有感到迷失，我們很清楚每場比賽的任務及工作。我們早知道比賽會是這樣發展的。克羅地亞佔大量控球，但當我們搶到波時，就會變成我們的優勢。他們很混亂，留下了太多空間。」

美斯射入12碼，為阿根廷開紀錄。（Getty Images）

美斯還談到首場分組賽以1：2不敵沙特阿拉伯。他說：「我會說第一場是沉重的打擊，因為我們之前36場保持不敗。以這樣的方式開始世界盃，我們沒有想過會不敵沙特阿拉伯。」

「這是對整支球隊的嚴峻考驗，但我們證明了自己有多麼強大。我們贏了之後的所有比賽，我們所做到的其實很困難。我們當每場比賽都是決賽去踢，我們明白若果有一場贏不到，事情就會變得複雜了。」

美斯與艾華利斯慶祝入球。（Getty Images）

阿根廷最後兩場分組賽連勝墨西哥及波蘭，取得首名晉級，之後16強以2：1擊敗澳洲。在8強，他們與荷蘭在法定時間踢成2：2，最後互射12碼分勝負，贏4：3入4強。到今場對克羅地亞，阿根廷輕取3：0入決賽。

「我們已經贏了5場比賽，我希望星期日的決賽結果也一樣。因為細節出問題，我們輸了第一場比賽，但那場敗仗令我們變得更強大。」在香港時間星期日晚11時，美斯及阿根廷將出戰世界盃決賽。

美斯當選今場的最佳球員。（Getty Images）

另外，克羅地亞主帥達歷（Zlatko Dalić）賽後說：「對於美斯，沒有太多可以說。他是世界上最優秀的球員，今場踢得非常好，非常危險。這是我們期望見到真正的美斯。」

克羅地亞主帥達歷對美斯的表現心服口服。（Getty Images）

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