游泳短池世錦賽｜何詩蓓周三亮相　學界飛魚出擊　附港隊賽程

去屆世界短池游泳錦標賽港隊，香港隊一口氣改寫11個香港紀錄，何詩蓓更勇奪2金1銅，兼打破女子200米自由泳世界紀錄，成為賽事最佳女泳手。

短池世錦賽周二（13日）再次舉行，16名港將遠赴墨爾本參賽，何詩蓓能否再次改寫世界紀錄，勢成焦點。



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短池游泳世錦賽周二（13日）起一連6日於澳洲墨爾本舉行，港隊派出10女6男參賽，當然包括於早前國際泳聯世界盃完成100米及200米自由泳「三站全冠」（Triple Crown）的何詩蓓。

何詩蓓今站將再戰200自及100自賽事。（資料圖片）

計算3站世界盃的總成績，何詩蓓積分結算中在女子總排名第2位，僅次於擅長混合泳及背泳、共奪得9金3銀的美國女將尼爾遜（Besta Nelson）。至於3站分開看，何詩蓓的主項200米自由泳分別游出1分51.36秒、1分51.13秒及1分51.19秒，雖然遜於自己的世界紀錄1分50.31秒，但她曾於分段游出快於世界紀錄時間，最後一次轉池後明顯「收油」，今次在世錦賽打破世績，並非奇事。

100米自由泳方面，何詩蓓的表現一站比一站快，由首站的51.59秒，到第二站游出51.33秒，最後一站更達到破美國公開賽事紀錄的51秒正，今次世錦賽能否改寫她保持的50.79秒亞洲紀錄，着實讓人期待。

伍棹然將會出戰男子50米、100米背泳和50米、100米蝶泳。（資料圖片）

其他泳手方面，女子組除了有「大師姐」施幸余出戰女子100米蝶泳，還有今年9月於世青賽200米背泳以2分15.52秒改寫自己港青紀錄的張心悅，她將再戰女子200背。年僅15歲的楊凱晴，早前於學界D1以27.56秒打破女子乙組50米蝶泳紀錄，她將參加200米蝶泳和200米混合泳。

年僅15歲的楊凱晴，早於學界D1以27.56秒打破女子乙組50米蝶紀錄。（資料圖片）

Adam Chillingworth今次世錦賽也將會續戰男子100、200米蛙泳。（資料圖片／香港泳總）

男子組，除了有於世界盃改寫香港紀錄的何甄陶、伍棹然、卓銘浩，還有以1分55.36秒造出男子200米背泳短池新香港紀錄的關鵬；與麥世霆合力4度改寫200米蛙泳港績的Adam Chillingworth，也將角逐男子100米及200米蛙泳。