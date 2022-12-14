世界盃2022｜美斯個人表演神級助攻　完爆克羅地亞20歲中堅

阿根廷3球輕取克羅地亞，率先躋身卡塔爾世界盃決賽美。阿根廷靈魂人物美斯，今仗貢獻一傳一射，其中助攻一球更加令人如痴如醉，面對年僅20歲的克羅地亞中堅古華迪奧，依然予取予攜，不禁令人懷疑，美斯究竟是否35歲？



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

戴上「鬼面罩」﹑勇悍的球風，年僅20歲的古華迪奧（Josko Gvardiol），是今屆世界盃其中一名彈起的新星。古華迪奧以活力及速度彌補老將拍檔洛夫雲的不足，加上他出色的預判及掃蕩能力，克羅地亞的防守在今屆變得更穩健。古華迪奧一夫當關，隨即成為各大勁旅的獵物，更盛傳車路士有意出價9000萬歐元。

即使面對巴西華麗的進攻組合，古華迪奧依然不落下風，其後更助克羅地亞晉級4強。這名20歲的「面罩中堅」遇上另一難關，今次挑戰阿根廷「球王」美斯。

世界盃｜克羅地亞中堅古華迪奧閃亮崛起 最符合現代球風的怪物

古華迪奧在克羅地亞防線一夫當關，是今屆其中一名彈起的新星。（Getty Images）

挑戰美斯卻遭完爆

古華迪奧鬥美斯，這名克羅地亞新星年齡上佔盡優勢，比美斯年輕15年，加上古華迪奧在前5場賽事中，僅1次被對手扭過，相信美斯今仗也有可能吃苦頭。

美斯面對身材高大的古華迪奧，仍然可以護住皮球，換邊後再與艾華利斯來一個撞牆，可惜近射被利華高域擋出。美斯其後右路再與「面罩中堅」鬥法，美斯在邊線先挑過對方，以速度帶開距離，古華迪奧力追趕上，美斯再變速卻未能放甩對方，唯有先護住皮球，再以假身改變方向，「面罩中堅」又跟不上，美斯再推落底線，就算古華迪奧右手又拉又扯，美斯如常推進，並找到空位的艾華利斯。單單是今仗，古華迪奧已經3次被美斯扭過。

世界盃｜阿根廷3球輕取克羅地亞率先闖決賽 艾華利斯梅開二度

美斯以行動證明，年齡原來只是個數字，即使面對比自己年輕一截的中堅，美斯竟以速度爆過對方，加上純熟的腳下功夫與平衡力，造就艾華利斯的一球絕對是神級助攻，不禁令人懷疑這個美斯是否真的是35歲。

除了這個精彩絕倫的助攻外，美斯同樣交出開紀錄的一球，一傳一射助阿根廷以3球淨勝克羅地亞，率先躋身世界盃決賽，美斯更獲選今仗最佳球員。美斯賽後坦言，他十分享受今次世界盃的過程，「經歷上圈的硬仗後，全隊上下也十分疲累，但我們付出更多的努力來爭勝。在今次世界盃我非常高興，同時也非常享受。」

美斯帶領阿根廷再進一步，相隔8年再闖世界盃決賽。（Getty Images）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加