美斯，多謝你教我們永不放棄！　足球少年追逐16年圓一夢︱世界盃

2022世界盃在阿根廷與法國一場巔峰對決中落幕，比起阿根廷時隔36年再奪冠，世人更開心的是見證美斯（Lionel Messi）終能一圓心願，成為世界盃冠軍。

球迷早已了解美斯的高強本領，然而足球畢竟是群體運動，尤其現代足球注重整體和戰術，難以像昔日馬勒當拿年代一人獨力扭轉戰局的情況出現（今屆決賽麥巴比幾乎做到了，實在了不起！）。這個生於羅薩里奧的天才，為治病飄揚過海到巴塞隆拿追夢，苦苦奮鬥近30年，終於得償所願，大家為他感到高興之餘，網上同時突然出現大量向美斯發出的感謝文。



美斯，多謝你教我們永不放棄！（路透社）

為什麼要多謝美斯？他太太安東莉娜見證丈夫助阿根廷封王後的一席話，相信不少人深有同感：

「世界冠軍！我不知道應從何說起……美斯，我們為你感到十分自豪。多謝你教我們永不放棄，讓我們要戰鬥到最後一刻。」

「終於做到了，你是世界冠軍。我們知道這麼多年來你承受過幾多、你有多麼想達成這夢想！！！去吧，阿根廷。」

美斯太太安東莉娜見證丈夫助阿根廷封王後的一席話，相信是不少人心聲。（Instagram）

沒錯，比起精湛球技和歷年在球壇累積的榮譽、獎盃及輝煌成就，美斯整個球員生涯、尤其是今屆世界盃，教曉我們永遠不要放棄。

他年幼時已展露過人足球天賦，6歲加入家鄉球會紐維爾舊生梯隊，腳法出眾，入球如麻。球技了得，個子卻不高，10歲那年被診斷患上生長激素缺乏症（Growth Hormone Deficiency），家人和球會均無力長期承擔醫療費用，差點毀掉美斯尚未正式展開的足球生涯。13歲那年在西班牙親友搭路下，爸爸Jorge帶他到巴塞試腳成功，巴塞承擔起所有醫藥費，並為他父親Jorge安排工作。

2006年美斯初戰世界盃已被寄予厚望。（Getty Images）

美斯在巴塞青年軍極速成長，一、兩年間由C隊踢上B隊，再在16歲那年獲得一隊上陣機會。美斯小小年紀，傳射皆能，突破尤其厲害，等閒後衛都不是他的對手。18歲時，那個身穿19號球衣的美斯，已經成為巴塞主力，與朗拿甸奴及伊度奧合作攻堅。2005/06球季，美斯首次贏得歐聯冠軍，與沙維、恩尼斯達、碧基等拉瑪西亞出產的黃金一代，展開一段錦標無數的球會生涯，回到國家隊卻是另一回事。

他在歐洲頂級球會學藝，球技超群，與阿根廷國家隊的南美球風，初期甚有格格不入之感。2006年19歲的他首次代表阿根廷出戰世界盃，在列基美、艾耶拉等老大哥身邊做替補，8強止步。2008年夥拍阿古路、迪馬利亞等隊友贏得奧運男子足球金牌，滿以為成年國家隊即將步入豐收期，可是之後2010年、2014年、2018年連續三屆世界盃過去，一次又一次失望而回。最可惜的是他處於巔峰的2014年，球隊整體表現平平，美斯出盡力氣領軍殺入決賽，無奈戰至加時還是敵不過德國。

美斯在2014年與獎盃擦身而過。（Getty Images）

別說世界盃，阿根廷連美洲盃也沒有。由2007到2019年，阿根廷連續5屆美洲盃都沒有冠軍，其中2015年及2016年兩屆對美斯最大打擊，連續兩年都在決賽敗於智利腳下得亞軍，令他一度短暫退出國家隊。

大部分球員生涯去到這一刻，大概早已放棄了，更別說美斯自出道以來，一直承受對足球狂熱的4580多萬阿根廷人種種期望與指摘，壓力大得難以想像，再加上歲月不饒人，隨着年紀的增長，世界盃的夢想已經愈來愈遙遠。

2018年他已經31歲，阿根廷16強止步，美斯看似已跟大力神盃無緣，但美斯選擇堅持下來，2021年34歲的美斯終迎來美洲國家盃，打破大賽無冠魔咒。2022年世界盃美斯35歲了，比起陣容完備的巴西和上屆冠軍法國，決賽周前阿根廷不算是奪冠熱門，分組賽首仗更在領先一球下爆大冷1：2敗給沙特阿拉伯，連最樂觀的阿根廷球迷大概也難以相信冠軍會屬於他們。這個時候，美斯堅守信念，請大家繼續支持阿根廷，他以一句「世界盃現在才正式開始」，激發起自己和隊友的無比決心和鬥志。

美斯追尋16年終圓世盃夢：

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之後的事情大家都知道了，分組賽兩連勝，之後16強、8強、4強到決賽，關關難過關關過，阿根廷由陣容到教練排陣和戰術均稱不上完美，但美斯帶領之下，全隊團結一心，克服重重障礙奪冠。無論看來有多麼不可能、機會如何渺茫，前路如何充滿種種障礙，美斯沒有一刻想過放棄，他向世人證明，只要你不放棄，追尋的終極目標始終有一天會屬於你。

夢想看似不切實際，冠軍永遠只得一個，人生不如意事十常八九，令我們遇到困難時為保護自己總是下意識想放棄，美斯彷彿用行動告訴我們：別多想，去吧，去追夢吧。現實生活中，圓夢難如登天，看到美斯做到了，啟發我們至少要去嘗試，不要輕言放棄。因此不止他太太安東莉娜，網上大量文章、帖文寫上「多謝美斯」（Thank you Messi），不為他的足球神技，而是提醒我們凡事不要輕言放棄。

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