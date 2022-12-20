世界盃︱美斯領阿根廷凱旋回國　大力神盃愛不釋手上機緊抱到落機

美斯（Lionel Messi）領阿根廷凱旋回國！

今屆世界盃美斯與阿根廷排除萬難，終在決賽巔峰一戰勇挫法國封王，美斯由2006年19歲首戰世界盃，一路努力長達16年之久，到今次第五度出征終於圓夢。17個小時前，他在卡塔爾登上回程客機已手抱大力神盃，到剛落機一刻依然愛不釋手緊抱不放，向接機同胞展示這隻得來不易的金盃。



美斯步出機艙，第一件事就是高舉大力神盃。（Getty Images）

35歲的美斯決賽對法國再次大顯神威，個人梅開二度，即使法國王牌球星麥巴比連中三元，先後將比賽迫至加時然後再到互射十二碼，美斯依然能領軍獲勝。他在今屆賽事盡顯大將風範，加上對太太專一又是個超級好爸爸，球場內外均贏得世人尊敬。

由於他事先張揚今屆賽事會是自己生涯最後一屆參加世界盃，全球大多數人都希望美斯能一圓多年夙願，並為他達成夢想感到興奮。

美斯上機時已手抱大力神盃。（Instagram）

由卡塔爾飛返阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，航程近1.4萬公里，直航機也要近19小時。美斯在上機時在Instagram上載拿着金盃的照片，到落機一刻，大力神盃依然由這位阿根廷隊長拿着，開心地向接機民眾展示。

目前是當地時間凌晨5時多，天還未亮，不過無損球隊和當地人興奮之情，落機後，美斯隨大軍登上已預備好的勝利巡遊巴士，接受等待多時的大批民眾祝福。祝捷派對，在布宜諾斯艾利斯正式開始。

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美斯和一班隊友對金盃如此着緊，不止為個人成就，更大程度上是為了阿根廷同胞而戰。這個不算富庶的國度，經常要面對經濟、政治以至民生各種危機。阿根廷11月通脤率高達92%，12月料進一步升至99%，2023年料還會持續上升。情況跟1986年阿根廷對上一次贏得世界盃期間雷同，當年當地通脹更高達116%。

阿根廷國家隊亦深明這點，因此主帥史卡朗尼早前受訪，當被問及球迷的支持時，便激動地流下男兒淚：「我們知道、我們知道人們的付出……我們看到球迷的影像，他們放下工作和一切到來支持我們。我許願，希望我們能為他們帶來一些快樂。」

幸好他們做到了，為廣大生活在困苦中的阿根廷人，帶來一點曙光，在艱難之中繼續匍匐前進。

阿根廷感性教練史卡朗尼：

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