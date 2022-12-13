曼聯坦赫格批馬古尼無自信：睇佢造化　特別情況下不排除把他放售

曼聯中堅馬古尼代表英格蘭參與世界盃時表現穩健，主帥坦赫格希望他能維持水準，在紅魔爭回正選席位，否則不排除讓他離隊。



英格蘭在世界盃八強不敵法國出局，意味隊中眾多英超球星將回歸球會，備戰餘下球季。其中曼聯中堅哈利馬古尼在世界盃表現穩健、一夫當關，跟球會時表現相差甚遠，被戲稱是「為英格蘭代表隊而生的男人」。

馬古尼今屆世界盃踢足英軍的每一場，他最近接受訪問時表示，為自己的心態質素而驕傲，「我不必向任何人證明自己。在世界盃時，我關心的不是個人，而是全隊的表現。我寧願自己對法國時踢得差，但球隊晉級。」

馬古尼在英格蘭一夫當關。（Getty Images）

曼聯主帥坦赫格自然有留意馬古尼的表現，他認為對方如此「飄忽」，是因為在紅魔時缺乏信心，「很明顯，他有能力在高水平比賽。但他不是每場比賽都能做到，一切視乎他的自信。」

他希望馬古尼能夠把世界盃時的信心，帶回曼徹斯特，「如果他可以做得到，便會是我們十分重要的球員。大家都期望他可以，甚至他自己也渴望踢正選、領導曼聯防線。」

馬古尼在曼聯表現浮浮沉沉。（Getty Images）

曼聯中堅人選有華拉尼、利辛度馬天尼斯、域陀連迪路夫，競爭激烈，而馬古尼自季初聯賽兩連敗後，便被貶後備。坦赫格一再強調，選擇權不在自己手上，而是看馬古尼的造化，「他有潛質去融入球隊踢法跟體系，雖然他曾踢表現糟糕，但只要努力，信心就會回來。」

曼聯當初以8500萬英鎊轉會費，從李斯特城購入馬古尼，對於會否放售這位中堅，坦赫格持開放態度，「只要他不再願意留在這種環境中，他就可以離開。但直至這時刻來臨前，我很高興與他合作。」

坦赫格希望馬古尼自己爭氣。（Getty Images）

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